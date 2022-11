Rosa Linn, X Factor 2022/ La producer armena prepara uno spettacolo imperdibile

Rosa Linn special guest di X Factor 2022: spettacolo unico in vista del live show

Rosa Linn, l’artista e producer armena più famosa del momento, è pronta a sbarcare ad X Factor 2022 con uno spettacolo unico ed imperdibile. La ventiduenne, che vive in Armenia assieme alla mamma, racconta che nel suo paese natale tutto il processo organizzativo artistico è in mano all’artista stesso. Un aspetto positivo solo apparentemente “perché devi far tutto da solo, dall’organizzare concerti a trovare il pubblico… tutto senza agevolazioni e sponsor, perché non ci sono né infrastrutture né un’industria musicale. Avevo paura di non riuscirci, ma non ho voluto rinunciare al mio sogno”.

Nel corso del 2021 Rosa Linn ha pubblicato il suo primo singolo ‘King’ in collaborazione con la cantautrice multiplatino Kiiara. Il successo non è tardato ad arrivare ed infatti in breve tempo l’artista e producer armena è stata selezionata per partecipare ad Eurovision Song Contest 2022, dove si è esibita con il suo nuovo singolo “SNAP”, il pezzo che ha ottenuto il maggior numero di stream dell’intera manifestazione.

Rosa Linn sulla cresta dell’onda con numeri pazzeschi: SNAP è certificato Disco di Platino in Italia

I numeri pazzeschi di Rosa Linn sono eloquenti e spiegano sulla piega eccellente che ha preso la sua carriera nel mondo della musica. “SNAP” è certificato Disco di Platino in Italia, con mezzo miliardo di stream, ben venticinque milioni di visualizzazioni su YouTube, oltre un milione su TikTok e come se non bastasse adesso sta scalando tutte le classifiche mondiali. Non a caso il suo pezzo è il più trasmesso e condiviso in radio in Europa; Rosa Linn si è piazzata al settimo posto nella classifica FIMI/GFK dei singoli più venduti in Italia e delle canzoni più trasmessi in radio.

E ha inoltre agguantato la Top 3 della classifica italiana di Shazam, la top 5 della classifica Viral italiana ed è entrata nella graduatoria globale di Spotify, piazzandosi all’ottavo posto. E ancora, il suo nome spicca nella top 40 della classifica italiana di Spotify. Grandi aspettative, quindi, per la puntata di questa sera. Siamo certi che Rosa Linn non deluderà le attese.











