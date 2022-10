Rosa Perrotta figlio in ospedale/ Attimi di panico per l’ex volto di Uomini e Donne

Rosa Perrotta, il figlio in ospedale per uno sfogo cutaneo: ecco cosa è successo

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono stati costretti a portare il figlio Ethan al pronto soccorso. Negli ultimi giorni, il piccolo ha avuto episodi ripetuti di tosse molto forte, che sembravano però solo una forma influenzale. Nel corso della notte, però, il primogenito dell’ex tronista ha cominciato a riempirsi di bolle.

A documentare ciò che è successo è la stessa Rosa Perrotta pubblicando su Instagram le foto del figlio pieno di bolle su tutto il corpo. Poi l’influencer scrive: “La faccia di chi non trova pace da giorni. Stiamo andando in ospedale. Ethan ha avuto uno sfogo cutaneo“. Anche il marito di Rosa Perrotta, Pietro Tartaglione, ha pubblicato una foto fuori dal pronto soccorso e poi del piccolo mentre dorme a casa sua. Dunque, almeno per ora sembra che le cose si siano risolte e il bambino stia bene. Nelle prossime ore, Rosa Perrotta dovrebbe raccontare cosa è successo nello specifico ai fan.

Rosa Perrotta e la polemica sul menù all’asilo del figlio Ethan

Rosa Perrotta, giorni fa, è stata al centro delle polemiche per il menù di “lusso” all’asilo di suo figlio Ethan che comprende cous cous, hummus, falafel, riso thai, verdure e tanto altro. Sui social, l’ex tronista ha dichiarato: “Sono tutti ingredienti che io amo, infatti gli ho chiesto se volessero prendermi, ma hanno detto di no” ha dichiarato scherzando.

Il menù del piccolo però ha suscitato qualche polemica sul web: “Neanche al mio matrimonio un menù così” scrive un’utente. Rosa Perrotta ha poi continuato dichiarando: “Lui che è abituato alla ma cucina dove frullo tutto… Un gusto nuovo è sperare che frullando tutto esca un sapore nuovo, per questo lui poi mangia il pane all’asilo. Io l’ho abituato a tutto all’avocado, ai fagiolini di soia solo che io ho frullato tutto per l’ossessione che potesse soffocare. Lui non ha problemi all’approccio al sapore ma proprio alla consistenza e poi il bimbo non è particolarmente appetente e noi abbiamo commesso l’errore di farlo mangiare con YouTube e poi lo abbiamo imboccato, lui adesso fa difficoltà a mangiare da solo soprattutto la sera”.

