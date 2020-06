“Rosa Perrotta, il seno ti arriva alla pancia”/ Lei agli haters “a questi soggetti..”

Rosa Perrotta, dopo quasi un anno dalla nascita del suo primo figlio, Domenico, è tornata in perfetta forma. L’ex tronista, sempre bellissima ed elegante, ha così pubblicato alcuni scatti su Instagram sfoggiando un look casual, ma allo stesso tempo super raffinato. Qualcuno, però, nel vedere le immagini condivise dalla compagna di Pietro Tartaglione ha pensato bene di commentare puntando il dito contro l’aspetto fisico dell’ex tronista. Nelle foto in questione, Rosa indossa un top all’americana e un pantalone. A scatenare le critiche sarebbe la scelta della Perrotta d’indossare il top senza reggiseno. Nulla di strano considerando la forma perfetta dell’ex tronista. Tuttavia, c’è chi ha criticato tale look facendo notare all’ex protagonista di Uomini e Donne come il “seno le arrivi alla pancia”. Una critica durissima che ha scatenato la dura reazione dei fans che hanno prontamente difeso la Perrotta.

ROSA PERROTTA CONTRO HATERS: “DEDICATO ABBASTANZA TEMPO A QUESTI SOGGETTI”

I commenti degli haters non sono passati inosservati a Rosa Perrotta che ha così deciso d’intervenire sotto il suo stesso post per porre fine alla vicenda. La Perrotta ha così risposto con classe ed eleganza sia agli haters, ma anche ai fans ringraziandoli per i messaggi ricchi d’affetto che riceve sempre da parte loro. “Comunque direi che abbiamo dedicato abbastanza tempo a questi soggetti,voglio invece concentrarmi su voi altri che ogni volta mi capite,mi appoggiate,mi riempite il cuore…e soprattutto,mi date la forza di continuare a condividere quello che faccio e che sono. Perché è proprio per chi di me ha colto quello che mi scrivete, che continua a farlo. Quindi a tutti voi, grazie di cuore“, ha scritto Rosa che continua a godersi tutto l’amore che non solo i fans, ma soprattutto il compagno Pietro e il piccolo Domenico le donano ogni giorno.





© RIPRODUZIONE RISERVATA