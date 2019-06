Rosa Perrotta/ “Oggi a Pomeriggio 5”: ci sono novità sulla nascita del figlio?

Rosa Perrotta riabbraccia Barbara d’Urso: oggi l’ex tronista di Uomini e Donne sarà a Pomeriggio 5. Lo ha annunciato su Instagram poco fa, mostrando di essere pronta per andare a Cinecittà. «Ragazze, finalmente abbiamo il sole, guardate. Volevo dirvi che ci vediamo oggi a Pomeriggio 5», ha dichiarato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi nelle sue Instagram Stories. E poi si è mostrata in sala trucco mentre si prepara per il programma di Canale 5. Di cosa parlerà da Barbara d’Urso? Potrebbero esserci novità sulla nascita del primo figlio con Pietro Tartaglione… Tra l’altro pochi giorni fa la coppia ha festeggiato due anni d’amore. Lei ha condiviso una foto bellissima della coppia e una dedica molto dolce. «Due anni fa chi avrebbe potuto immaginare che sarebbe accaduto tutto questo». E infatti non solo il loro rapporto si è consolidato, ma stanno anche costruendo una bella famiglia insieme.

ROSA PERROTTA, DUE ANNI D’AMORE CON PIETRO TARTAGLIONE

Procede dunque a gonfie vele la relazione tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, così come la gravidanza dell’ex tronista di Uomini e Donne. I due dunque stanno vivendo una favola, ma non manca l’ironia nelle loro Instagram Stories. Sui social entrambi condividono alcuni momenti della loro quotidianità, come le voglie di Rosa che si conferma molto golosa. E Pietro si ritrova a dover assecondare la compagna. «Una cosa però la sentivo già, l’ho sentita dal primo giorno in cui ci siamo guardati: con te sarebbe successo qualcosa di vero, serio, di importante o nulla», aveva scritto invece Rosa Perrotta in occasione del loro anniversario. Insomma, ha confermato di essere innamorata pazza del suo Pietro: «Tutto sempre così profondo, così forte, così vivo. Ed oggi, a 2 anni da quel “mi merito un amore che si chiami Pietro” ci prepariamo a raccontarla a lui la nostra favola». Il riferimento è al piccolo che presto verrà alla luce.

