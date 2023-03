Rosa Perrotta svela i motivi della crisi con Pietro Tartaglione/ “Rapporto col ses*o…”

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, le prime difficoltà dopo la nascita del primogenito

Nel corso degli anni sono state numerose le coppie che, grazie allo storico dating show Uomini e Donne, sono riuscite a costruire una famiglia felice a dispetto delle chiacchiere di gossip. Tra queste, spiccano senza dubbio Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione; insieme dal 2017, pur non essendo ancora arrivati al grande passo del matrimonio hanno già avuto due splendidi figli, Ethan Domenico e Achille Mario. La serenità attuale è stata però costruita con tempo e pazienza; non sono mancati i momenti di crisi e difficoltà come raccontato nel corso del tempo dalla stessa Rosa Perrotta.

Pur non essendosi mai lasciati, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione non sono stati immuni a piccole ruggini e incomprensioni soprattutto in prossimità delle due gravidanze dell’influencer. Lei stessa, ha voluto aggiungere nuovi dettagli sulle crisi del passato raccontandosi in un’ampia intervista per il settimanale Mio. “Il rapporto con Pietro è cambiato: abbiamo avuto una crisi perchè quando si sposta il baricentro anche l’equilibrio della coppia subisce uno scossone. In che modo si è manifestata la crisi? Ad esempio nella sfera intima; dopo la nascita di un figlio il rapporto con il sesso può essere messo da parte e può essere lasciato in disparte anche il proprio compagno”.

Rosa Perrotta e l’armonia ritrovata con Pietro Tartaglione dopo il secondo figlio

Rosa Perrotta racconta senza filtri la natura della crisi affrontata in passato con Pietro Tartaglione, spiegando anche come la sfera intima sia stata intaccata dallo stress che può causare una gravidanza. “Questa situazione è stata molto più forte quando è nato il nostro primo figlio. Con il secondogenito ho imparato a gestirla e anche il mio compagno ha capito che può succedere che non si abbia voglia di stare con il partner e di vivere questa bolla emotiva della maternità, da cui un uomo rischia di sentirsi escluso”. In ogni caso, l’ex tronista ha confermato come un periodo difficile per la coppia sia sempre da mettere in conto, occasione valida per portare la storia ad uno step successivo soprattutto dopo la nascita di un figlio.

Nel corso dell’intervista per il settimanale Mio, Rosa Perrotta aggiunge dunque come con il secondo figlio abbia ampiamente imparato la lezione trovando quindi la massima comprensione e complicità del suo compagno, Pietro Tartaglione. “Oggi che il mio secondo figlio ha un anno e mezzo esco volentieri da sola con il mio compagno, i primi mesi del primogenito invece non ne sentivo l’esigenza”. In conclusione, l’ex volto di Uomini e Donne offre un consiglio per le madri che vivono la sua stessa esperienza e difficoltà: “Io suggerisco di non forzare nulla, di assecondare il naturale corso delle cose. Se c’è amore la persona che hai accanto ti aspetta”.

