Desdemona Balzano, Uomini e Donne/ Le lacrime prima della bollente segnalazione

Desdemona Balzano e lo sfogo sul passato a Uomini e Donne

Desdemona Balzano è una delle dame più chiacchierate del trono over di Uomini e Donne. Bellissima e molto corteggiata, Desdemona ha deciso di mettere in stand by la conoscenza con Giuseppe per conoscere meglio anche Ivan. Una scelta dettata principalmente dalla paura di legarsi troppo a Giuseppe e restare delusa. A svelarlo è stata lei stessa durante un confronto con i due cavalieri. Commossa, Desdemona ha raccontato a Maria De Filippi, a Gianni Sperti e a Tina Cipollari di aver sofferto molto in passato al punto che, ad oggi, la paura di essere ferita nuovamente, la spinge ad allontanare le persone a cui comincia a legarsi.

Da qui la necessità di staccarsi un po’ da Giuseppe con cui la frequentazione ha già raggiunto un livello importante anche senza alcun contatto intimo. Nonostante i dubbi e le perplessità degli opinionisti, Desdemona ha così deciso di seguire la propria strada uscendo anche con Ivan. Per lei, però, le brutte notizie sono dietro l’angolo.

Desdemona Balzano e la pesante segnalazione a Uomini e Donne

L’avventura nel parterre del trono over di Uomini e Donne di Desdemona Balzano è già finita. Arrivata in trasmissione con il desiderio di trovare l’amore, la dama si è ritrovata al centro di una situazione importante nel corso della puntata registrata il 7 marzo come ha raccontato Lorenzo Pugnaloni. La dama, al centro dello studio, è stata la protagonista di una segnalazione che ha portato al suo addio alla trasmissione.

Nessuna possibilità di restare in trasmissione per la dama che ha così lasciato definitivamente il programma che potrebbe aver lasciato una situazione in bilico fuori dal dating show di canale 5.

