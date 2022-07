Rosalba Festa, diploma a 71 anni per il marito morto di covid/ “Sarebbe fiero di me”

E’ davvero commuovente la storia di Rosalba Festa, una donna di 71 anni residente a Milano, che ha deciso di prendere il diploma in onore del marito morto pochi mesi fa a causa del covid. E così che nella giornata di ieri Rosalba si è presentata, come ogni maturando, per l’ultimo step della maturità 2022, leggasi gli orali: “Sono emozionata, ho studiato tanto, giorno e notte e ora ritrovarmi qui insieme a tanti giovani per la maturità è un’emozione grandissima”, ha raccontato la 71enne meneghina prima del colloquio con i professori, così come si legge sul sito di Orizzonti Scuola.

“Avevo fatto questa promessa a mio marito morto di Covid l’anno scorso – ha aggiunto – per non lasciarmi andare alla tristezza e per darmi una seconda possibilità”. E ancora: “Mio marito sarebbe fiero di me, l’ho fatto per lui – le parole rotte dall’emozione – ora aspettiamo l’esito che dovrebbe arrivare questa sera”, ha aggiunto con un filo di voce, “poi vedrò cosa fare, magari l’Università”.

ROSALBA FESTA, DIPLOMA A 71 ANNI: LA FOTO DEL MERITO SUL BANCO

Quando è toccato a Rosalba Festa, dopo essere entrata in aula e dopo essersi accomodata al banco, ha appoggiato la foto del proprio marito, come se lo stesso fosse lì con lei a darle forza. Dopo quaranta minuti l’esame orale si è concluso. “L’ansia c’era, in ogni caso penso che sia andata bene”.

Ad abbracciarla, racconta Fanpage, anche una studentessa della 5C, che durante la prima prova di poche settimane fa era seduta di fronte a Rosalba Festa: “Lì è stato ancora più emozionante – ha spiegato la giovane maturanda – perché era proprio dietro di me, Rosalba è stata di forza per tutti noi, vedere una persona della sua età che riesce a portare a termine un obiettivo così è stimolante”. Quindi Rosalba Festa, prima di congedarsi, ha raccontato: “voglio continuare a vivere, questo è un modo per continuare a esserci”.

