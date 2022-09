Rosalinda Cannavó (Adua Del Vesco) “Fidanzamento con Gabriel Garko? Tutto finto”/ “Il mio fidanzato sapeva..”

Rosalinda Cannavó torna a raccontarsi a Verissimo: il passato turbolento, il Grande Fratello vip e l’amore tra realtà e finzione con Gabriel Garko

Reduce dal rilascio del libro autobiografico seguito al suo soggiorno al Grande Fratello vip 5, Il riflesso di me, Rosalinda Cannavò torna a raccontarsi al grande pubblico del piccolo schermo, ai microfoni di Verissimo, facendo riaffiorare così il ricordo della lovestory montata ad arte dai burattinai dello showbiz, che la vincolava a Gabriel Garko. La nuova ospitata di Rosalinda Cannavó a Verissimo é attesa per il nuovo appuntamento TV previsto in data odierna, sabato 24 settembre su Canale 5, sotto la conduzione di Silvia Toffanin.

Rosalinda Cannavò, la violenza subita a 12 anni e l'anoressia/ "Forse era anche la mia volontà di morire"

Nell’opera che racconta le due facce della medaglia del successo nella vita della lei fu Adua Del Vesco, Rosalinda Cannavò, riferenti agli anni d’oro che la vedevano al centro dell’attenzione mediatica tra pellicole filmografiche e copertine di giornali com fidanzati patinati, la neo scrittrice ed ex Grande Fratello vip ed ex attrice Ares film ricorda anche la dura lotta contro l’anoressia, con un approfondimento sulla variante del disturbo comportamento alimentare, “binge eating”, consistente in ricorrenti abbuffate che seguono ai digiuni e/o pasti dal deficit calorico. Il libro, titolato Il riflesso di me – Come ho imparato ad amarmi, dopo l’anoressia e in uscita il 27 settembre, é svettato come il best Sellers #1 nella Top book coi soldi pre-orders , in diverse categorie, tra cui “Biografie di attori” e “Disturbi alimentari”, un risultato brillante che consacra Rosalinda Cannavó come una giovane promessa tra gli scrittori italiani.

Andrea Zenga, fidanzato di Rosalinda Cannavò/ I due, "genitori" apprensivi di Chinu

Rosalinda Cannavò e la verità sulla lovestory con Gabriel Garko

A definire artefatta la lovestory con Rosalinda Cannavò, liberando così la collega attrice e amica dal “segreto di Pulcinella” -che lo tormentava fino al “coming-out della sua omosessualità nella Casa- é Gabriel Garko, che in una visita al Grande Fratello vip 5 abbracciava il dolore dell’allora gieffina rievocando il periodo buio vissuto tra realtà e finzione dettata dalle logiche calcolatrici dello spettacolo che si celano dietro la loro patinata lovestory. “La mia famiglia e il mio ex fidanzato sapevano fosse tutto finto – ha dichiarato Rosalinda Cannavò a Verissimo, nel 2021-. Dovevo stare molto attenta. In quegli anni non ho vissuto, mi sono lasciata vivere. Interpretavo un personaggio che mi era stato dato. Quando Gabriel Garko è entrato nella casa del Grande Fratello Vip e ha raccontato tutta la verità, mi sono sentita libera: è stato il regalo più bello che mi potesse fare”. La verità di Rosalinda Cannavó poi prosegue: “Mi sento libera e leggera. Mai avrei pensato che potesse succedermi tutto questo. Mi sono tolta dei macigni enormi che mi portavo dentro da anni e oggi sono felice”.

Rosalinda Cannavò sbanca contro il disturbo alimentare/#1 con Il Riflesso di me

Ora che può dirsi rinata e liberata dagli anni bui, torna a sorridere al fianco del compagno ed ex gieffino conosciuto nella Casa del Grande Fratello vip 5, Andrea Zenga, che lei ha di recente celebrato in occasione del 29esimo compleanno con la romantica A te di Lorenzo Jovanotti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA