Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono conosciuti dentro la casa del Grande Fratello Vip e il loro amore ha appassionato migliaia di fan. Il loro amore e la loro storia ha emozionato tante persone e ora la coppia di neo genitori (da pochi giorni è nata Camila) sarà tra gli ospiti della trasmissione Verissimo.

Una coppia molto unita, i due spesso raccontano mediante i social la loro storia e i fan indagano e notano ogni particolare curiosità. Da poco Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono diventati mamma e papà, è nata la piccola Camila ma ora intanto – magari il prima possibile – potrebbero esserci interessanti novità e il prossimo passo per i due potrebbe essere il matrimonio.

Se ne è parlato più volte, ma non vi è mai stata l’ufficialità. Gli ultimi giorni – mediante uno scatto social – la coppia ha dato una piccola anticipazione e non è sfuggita ai fan più accaniti. Rosalinda ha postato la foto con un bellissimo anello di brillante e accanto una bella didascalia, un messaggio da brividi e – anche se non lo ha detto ufficialmente – per molti è una chiara promessa di nozze. Tanti i commenti e gli apprezzamenti dei follower e degli amici della coppia.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sposano? Le parole

Andrea Zenga avrebbe fatto la promessa alla compagna Rosalinda Cannavò, il messaggio sui social appare piuttosto eloquente. In un post Instagram di qualche giorno fa la donna ha pubblicato il seguente messaggio: “Ci sarò sempre per te e Camilla. Non c’è promessa più bella di questa. Grazie per l’uomo e il papà che sei, grazie per questo bellissimo regalo inaspettato. Ti amiamo tanto”, conclude il post la ragazza.

Un legame grande e qualche tempo fa la coppia parlava cosi riguardo i propri propositi ai microfoni di Verissimo: “Nonostante la nostra storia sia nata in maniera insolita perchè ci siamo conosciuti in un reality, abbiamo fatto tutto step by step”. Mancava ancora qualche mese alla nascita di Camila e si discuteva del nome che la coppia voleva dare alla piccola, ma non poteva mancare una domanda sul matrimonio. A riguardo Andrea e Rosalinda hanno dato questa chiara risposta:

“Viviamo già come marito e moglie. Il matrimonio è il prossimo passo. Chissà forse l’anello arriverà con il bambino o la bambina…”, dichiarava Andrea. Beh, l’anello è realmente arrivato e in molti ora attendono l’annuncio delle prossime nozze, il coronamento di un amore che ha appassionato l’Italia.