Rosalinda Cannavò “Andrea Zenga il mio primo sostenitore”/ “Stiamo costruendo la nostra famiglia”

Rosalinda Cannavò: le prime imitazioni a Tale e Quale Show 222

Rosalinda Cannavò è una delle concorrenti della dodicesima edizione di Tale e Quale Show 2022. L’attrice, in passato nota con il nome d’arte di Adua Del Vesco, durante la prima puntata del varietà ha stupito tutti con la sua imitazione de La rappresentante di lista sulle note del successo “Ciao ciao”, classificandosi terza. Meno brillante l’interpretazione di Elodie nel corso della seconda puntata con cui ha conquistato solo l’ottavo posto.

Questa sera, venerdì 14 ottobre, Rosalinda vestirà i panni di Dua Lipa. “Questa nuova avventura a Tale e Quale Show mi elettrizza. Ho studiato molto per superare le selezioni, che sono durissime, e ora eccomi qua, alle prese con il canto, una delle mie passioni, e l’imitazione”, ha detto Rosalinda a Nuovo Tv. In studio a fare il tifo per lei c’è sempre il suo fidanzato Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere Walter Zenga.

Rosalinda Cannavò: “Andrea Zenga il mio primo sostenitore”

“Lui è il mio primo sostenitore. Mi dà forza e io faccio lo stesso. Adesso che gareggio a Tale e Quale Show, tutti i venerdì viene in studio a vedermi e ad applaudirmi”, ha detto Rosalinda Cannavò parlando del fidanzato sulle pagine di Nuovo Tv.

L’attrice e Andrea Zenga si sono conosciuti dentro la casa del Grande Fratello Vip 5 e dopo qualche mese sono andati a vivere insieme a Milano: “Stiamo costruendo mattono per mattone la nostra famiglia”, ha detto Rosalinda, che non nasconde il suo desiderio di maternità “quando sentiremo dentro di noi che è il momento giusto”. Sulle pagine di Nuovo Tv l’attrice ha ammesso che le piacerebbe vincere lo show di Carlo Conti ma per il momento si gode il clima familiare che si è instaurato con gli altri concorrenti.

