Rosalinda Cannavò: “Anoressia? Pesavo 32 kg”/ “Abusavo di medicine per dimagrire”

Rosalinda Cannavò, ospite a Verissimo, ha raccontato dell’incubo vissuto a causa dell’anoressia. Il tutto è iniziato quando è entrata nel mondo della recitazione, dove ha incontrato delle persone che l’hanno costretta a cambiare. “Mi sono fatta convincere da consigli sbagliati, mi hanno plasmata e prima di capirlo ci sono voluti tanti anni. Forse è stata colpa anche del mio carattere estremamente sensibile. Ero inizialmente formosa, ma mi dicevano che per la televisione dovevo perdere peso”. È così che ha iniziato sempre più a dimagrire, fino a pesare 32 chili.

“Mi vedevo bella”. E non bastavano i tentativi di chi le stava attorno di convincerla del contrario. “Trattavo male i miei genitori, riuscivo ad incontrarli solo 2 volte l’anno e loro mi vedevano sempre più magra. Cercavano di farmi redimere, ma io ero ferma nelle mie idee e gli dicevo che volevano rovinare il mio percorso. Hanno fatto di tutto per aiutarmi. Non avevo amiche con cui confidarmi. Nessun supporto psicologico. Mi sono rovinata da sola”.

Rosalinda Cannavò, a causa dell’anoressia, ha rischiato persino di morire. “Nell’ultimo periodo ho abusato di medicine per raggiungere a un peso ancora più basso. Sarei potuta morire e la cosa non mi spaventava, anzi vedevo la morte come una liberazione. Non sopportavo più di essere un’altra persona. Pensavo che non ce l’avrei mai fatta a tornare ad essere me stessa”, ha raccontato a Verissimo.

Anche dopo essere guarita, grazie anche all’aiuto di una clinica specialistica, però, ha dovuto vivere un altro periodo difficile a causa del binge eating disorder, ovvero il disturbo da alimentazione incontrollata. Ha infatti iniziato a mangiare sempre di più. “Sono passata da 32 a 72 chili, era veramente dura vedermi in quel modo”, ha ammesso. Adesso che ha ritrovato la serenità, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di raccontare quello che ha passato nel libro dal titolo “Il riflesso di me”, anche con l’obiettivo di aiutare chi come lei sta avendo questo tipo di problemi.

