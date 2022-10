ROSALINDA CANNAVÒ È ELODIE, TALE E QUALE SHOW/ Esplosività sul palco

Rosalinda Cannavò è Elodie nella seconda puntata di Tale e Quale show 2022

Rosalinda Cannavò imiterà Elodie Di Patrizi nella prossima puntata di Tale e Quale Show 2022. La ragazza fisicamente si adatta alla trasformazione ma sarà importante capire se riuscirà a fare un passo in più dal punto di vista vocale. Rosalinda Cannavò è stata di recente protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, oltre ad essere nota come volto di punta di numerose fiction televisive. Di certo sarà chiamata a una dura prova anche perché oltre a essere una brava cantante Elodie è una di quelle che domina il palcoscenico.

Rosalinda ha dimostrato però con questa avventura di volersi mettere in gioco e di essere un’ottima performer oltre a una che riesce a modulare bene la sua voce. Senza ombra di dubbio oggi sarà messa alla prova, ma la nostra sensazione è che possa fornire una buona prova per cercare di lottare nella parte alta della classifica di questa nuova puntata del talent show condotto da Carlo Conti.

Rosalinda Cannavò, così nella prima puntata di Tale e Quale Show 2022

Rosalinda Cannavò è stata decisamente tra le sorprese più inattese della prima serata di Tale e Quale Show con una prestazione di alto livello tanto da meritarsi il podio. L’attrice si è dovuta cimentare nelle vesti di Veronica de La rappresentante di lista, prima esibizione della puntata. La canzone scelta è stata il tormentone della scorsa edizione di Sanremo, Ciao ciao, ma a colpire prima di tutto è stata l’estrema somiglianza dal punto di vista estetico. Sia dal punto di vista fisico che delle movenze la Cannavò è sembrata pienamente in tema. Altrettanto valida è stata la performance canora, curata nei minimi dettagli nei bassi e negli alti cercando di riprodurre in maniera fedele tutte le sfumature della cantante originale. Chiaramente le difficoltà vocali sono state evidenti ma è stata comunque premiata la dedizione e l’impegno dell’attrice. Per quanto concerne il giudizio della giuria, il giudizio è stato contrastante. Da un lato Leonardo Fiaschi si è complimentato, seppur con la sua ironia e sagacia affermando che fosse stata fino a quel momento la migliore, quando ancora effettivamente non si era esibito nessun altro.

Molto più severo Malgioglio che ha criticato la gestione nelle strofe e la stabilità vocale. A suo dire è mancata la grinta che contraddistingue Veronica. In ogni caso, il punteggio accumulato è stato di 53 punti, per un meritato terzo posto. Le doti vocali sono ancora da scoprire, considerando che sono ancora tanti gli artisti che dovrà emulare. Nel frattempo sono stati evidenti alcuni limiti canori che comunque possono essere limati nel tempo attraverso il duro lavoro e l’esercizio. Il pubblico si è mostrato comunque soddisfatto dell’impatto dell’attrice, considerando anche il fatto che è stata la prima ad esibirsi di questa nuova edizione del programma. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE DELLA SETTIMANA SCORSA











