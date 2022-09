Rosalinda Cannavò, punge Andrea Zenga al compleanno/ “Convinto che ci fosse la torta”

Rosalinda Cannavó e Andrea Zenga: il compleanno condiviso insieme dopo il Grande Fratello vip

Quando manca sempre meno al suo ritorno in TV, che lei segnerà come imitatrice a Tale e quale show, Rosalinda Cannavò decide di condividere con i fan un piccolo momento di vita intima condivisa con Andrea Zenga, all’insegna di uno scherzo alquanto pungente per il personal trainer. In molti ricordano i due giovani fidanzati vip per aver avviato la loro lovestory mentre erano protagonisti del gioco del Grande Fratello vip 5, segnato in particolare dalla rivelazione di un passato di luci e ombre che l’attrice ha vissuto negli anni del successo come protagonista di fiction Ares e fidanzata “patinata” di Gabriel Garko in una lovestory montata ad arte, fino alla rivelazione del segreto di Pulcinella di cui si é reso protagonista il divo facendo coming out della sua omosessualità tra le braccia della “lei fu Adua Del Vesco”. Anche per Andrea Zenga il Grande Fratello vip ha rappresentato un momento importante di verità, dal momento che nella Casa dei vipponi il figlio d’arte si é messo a nudo rivelando il dolore provato per la lontananza da casa del padre Walter Zenga e gli effetti della separazione tra lo storico volto del calcio e la madre, una realtà rivelata in modo sofferto in TV, condivisa però con colei che sarebbe diventata di lì a poco la sua compagna di vita, Rosalinda Cannavò.

Rosalinda Cannavò sbanca contro il disturbo alimentare/#1 con il libro Riflesso di me

E l’amore tra i due ex gieffini prosegue a gonfie vele , dopo il reality show, nonostante l’attrice si sia ” presa gioco” del fidanzato nelle ore segnate dalla ricorrenza del compleanno del giovane. Rosalinda Cannavò ha organizzato un’uscita a cena con il fidanzato nella serata precedente al giorno del compleanno di lui, facendogli credere che al momento del dessert lei lo avrebbe sorpreso con una torta, cosa che non é avvenuta, il che ha lasciato dell’amaro in bocca al bell’Andrea. “Ragazzi è stata comica la cena di ieri sera, ho organizzato una cena a Milano con gli amici più stretti. Ma non ho fatto la torta perché il suo compleanno è oggi (infatti andremo ad Osimo). – rivela del curioso retroscena pre-compleanno , Rosalinda nel giorno del festeggiato-. Piccolo problema però è stato che lui già ieri si aspettava la torta. Arrivati al dolce mi guarda e ordina un dolce che non avrebbe mai scelto convinto che ci fosse la torta” .

Rosalinda Cannavò dura replica a Dayane Mello? "Non potrei mai.."/ "Dopo Tale e Quale Show sogno il musical”

Il messaggio di auguri di Rosalinda Cannavò ad Andrea Zenga

Un momento divertente per la Cannavò e forse un po’ meno divertente per Zenga, che si sarebbe a quanto pare aspettato una torta di compleanno al posto del dessert nell’attesa di spegnere le candeline. Tuttavia il momento del taglio della torta per i due piccioncini vip é arrivato.

Tra le Instagram stories di Rosalinda i due ex Grande Fratello vip si scambiano sguardi romantici, mentre lei gli mostra una torta in maxi formato. Ancor prima del taglio della torta lei gli dedica un ” ti amo” speciale, con in sottofondo la canzone d’amore per antonomasia, “A te” di Jovanotti: “A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo”. Poi, con in bella vista la tanto desiderata torta, l’attrice invita il personal trainer a esprimere un desiderio: “Male a Wish”. …Quale sarà?

Dayane Mello "scarica" Rosalinda Cannavò/ "Non è un'amica, vi spiego perchè"













© RIPRODUZIONE RISERVATA