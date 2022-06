Rosalinda Cannavò, ricordo struggente dell’anoressia/ “Sconfiggerti è stata la cosa…”

Rosalinda Cannavò e la battaglia contro l’anoressia

Con un video struggente pubblicato sul proprio profilo Instagram, Rosalinda Cannavò ha ricordato la battaglia vinta contro l’anoressia, una malattia che le aveva tolto il sorriso e la voglia di vivere e che, con forza, coraggio e il sostegno della famiglia, è riuscita a sconfiggere. Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Rosalinda ha parlato spesso della sua battaglia mostrando anche al pubblico le foto di quel terribile di cui, come scrive lei stessa sui social, porta i segni e le ferite.

Rosalinda Cannavò: "Ho deciso di congelare gli ovuli"/ "Andrea accetta questa scelta"

Combattere contro l’anoressia e vincere non è stato facile. Nel momento, però, in cui in Rosalinda è esplosa la fiamma della vita e della voglia di farcela, tutto è stato più semplice. Oggi che è serena, felice e sta realizzando i suoi sogni professionali e privati con il fidanzato Andrea Zenga, la Cannavò non dimentica quel periodo, ma lo ricorda per infondere coraggio a chi, oggi, sta combattendo la stessa battaglia.

Rosalinda Cannavò "Anoressia? Per Alberto Tarallo"/ "Dovevo dimagrire per lavorare"

Le parole di Rosalinda Cannavò sull’anoressia

Un video pieno di immagini significative quello pubblicato sul proprio profilo Instagram che si conclude con la rinascita di Rosalinda che bacia il fidanzato Andrea Zenga. “Mi ricorderò di te eccome. Ho i segni sul cuore e sulla pelle! Ma sconfiggerti è stata la cosa più

difficile e giusta che potessi fare! Oggi sorrido, oggi sono felice senza di te, lottate per tornare a sorridere e non permettete più a questo mostro di distruggervi la vita”, ha scritto Rosalinda.

“Quanta forza che hai”, ha commentato il fidanzato Andrea Zenga. Tanti cuori, poi, da parte di chi ha condiviso l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip con lei ovvero Stefania Orlando, Giulia Salemi, Elisabetta Gregoraci. E poi tanti cuori anche da parte di Clizia Incorvaia, Lulù Selassiè e tante altre amiche e colleghe.

Rosalinda Cannavò, perché non c'era al compleanno di Dayane Mello/ "Dopo la diffida…"













© RIPRODUZIONE RISERVATA