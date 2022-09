Rosalinda Cannavò sbanca contro il disturbo alimentare/ #1 con il libro Riflesso d me

Rosalinda Cannavò pubblica un libro sui disturbi del comportamento alimentare: il nuovo traguardo dopo il Grande Fratello vip

Dopo un passato tra luci e ombre vissuto al centro delle scene dello showbiz come attrice di fiction Ares di successo e compagna “patinata” di Gabriel Garko – in una lovestory montata ad arte sulle copertine di gossip fino al coming-out dell’omosessualità di lui al Grande Fratello vip 5, dove l’attore, ospite al reality, le ha fatto visita nella Casa svelando il suo “segreto di Pulcinella”- Rosalinda Cannavò torna sulla cresta dell’onda del successo. Stavolta, l’ex Grande Fratello vip fa parlare di sé per un importante traguardo raggiunto nelle vesti di scrittrice. La ormai ex Adua Del Vesco, infatti, si aggiudica in queste ore la #1 nella Top-list dei libri best-seller più venduti in pre-orders su Amazon, quando il rilascio della sua opera é prevista per il 27 settembre 2022.

Un successo lampo seguito ad una storia che l’attrice ha postato in questi giorni, tra le Istagram stories, da lei condivise con il popolo del web, in cui Rosalinda Cannavò stessa presenta in anteprima la sua opera . Una valvola di sfogo rispetto alla vita vissuta anche alle prese di uno dei disturbi del comportamento alimentare, che rappresentano il male del nostro tempo per molti, soprattutto giovanissimi. “Alcuni di voi hanno già capito di cosa sto parlando perché hanno spulciato su Amazon e hanno trovato quello che vi sto per dire. Questo progetto era un sogno che avevo in mente e nel cuore da tantissimi anni -esordisce l’attrice-. E’ un progetto che mi ha spinta ad analizzarmi tantissimo, a fare un viaggio difficile dentro me stessa e nel mio passato, per cercare di tirar fuori degli eventi molto traumatici. Da oggi è disponibile su Amazon il pre-order del mio libro che si chiama “Riflesso di me”, che sarà disponibile dal 27 settembre”. Perché finalmente ho realizzato un libro dove racconto il periodo più difficile della mia vita cioè la mia lotta contro l’anoressia”.

Rosalinda Cannavò svetta nelle classifiche di vendite con Riflesso di me

Quindi, la storia rivelatrice di Rosalinda Cannavò prosegue così la presentazione de Il Riflesso di me: “E contro anche un disturbo alimentare che si chiama “binge eating” che spiegherò all’interno del libro. Il mio vuole essere un racconto personale, della mia esperienza, non vuole essere un manuale sui disturbi alimentari, perché è solo la mia esperienza. E’ stato un viaggio dentro me stessa molto molto difficile, perché purtroppo quando si subiscono dei traumi, a volte hai dei vuoti di memoria e non ricordi gli eventi. Quindi mi sono sforzata tantissimo e l’ho fatto solo ed esclusivamente pensando e sperando che questo libro possa essere di aiuto. Spero solo che vi piaccia.”.

“il # 1 più venduto” nella sezione Biografie di attori e artisti, Riflesso di me, é svettato nelle principali Top list su Amazon. L’attrice, tuttavia, sceglie di non percepire alcun compenso rispetto al rilascio del libro e al contempo di devolvere il ricavato in beneficenza ai centri che si occupano di DCA e alle vittime insieme alle famiglie, travolte dal mostro dei disturbi del comportamento alimentare. Il libro realizzato da Rosalinda Cannavò é #1 anche nella categoria Disordini alimentari e debutta alla #2 nella categoria Biografie e Autobiografie.











