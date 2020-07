ROSAMUNDE PILCHER UN PIACEVOLE IMPREVISTO, CANALE 5/ Nel cast Liza Tzschirner

La principale protagonista di Rosamunde Pilcher: un piacevole imprevisto è l’attrice tedesca Liza Tzschirner nata in Germania a Bonn il 27 luglio del 1987 è diventata famosa in Italia soprattutto per aver preso parte alla fortunata soap opera Tempesta d’amore proposta in sulla frequenza di Rete 4. La sua carriera cinematografica è iniziata nel 2014 con la partecipazione a un episodio della serie Menschen der Woche. In seguito ha avuto modo di prendere parte ad altri progetti piuttosto importanti tra cui Soko Munchen, No future war gestern, Los Veganeros 2, Squadra Speciale Colonia, WaPo Bodense e Der Liebesbaum. L’attrice è considerata in patria una vera e propria star, anche se c’è da dire che nel nostro paese non si conosce molto bene anche per la sua scarsa militanza in sala. La sua carriera, al momento, è fatta soprattutto di film per la televisione e grazie a questi la speranza è di potersi far conoscere al grande pubblico e magari approdare un giorno a Hollywood.

Info e orario del film

Rosamunde Pilcher un piacevole imprevisto va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, giovedì 23 luglio, a partire dalle ore 16:30. Si tratta di un film prodotto nel 2017 grazie ad una co-produzione tra Germania e Austria distribuito direttamente nel settore televisivo. La regia della pellicola è stata affidata a Marco Serafini con soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da Rosamunde Pilcher mentre la sceneggiatura è stata adattata da Nikola Bock e Astrid Ruppert. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Patrick Schmitz mentre nel cast sono presenti tra gli altri Liza Tzschirner, Daniel Aichinger, Francis Fulton Smith e Saskia Valencia.

Rosamunde Pilcher un piacevole imprevisto, la trama del film

Ecco la trama di Rosamunde Pilcher un piacevole imprevisto. Natalie è una giovane bella donna che purtroppo nel corso della sua vita ha dovuto affrontare molteplici difficoltà e soprattutto rimboccarsi le maniche per il suo bene e soprattutto per quello di suo fratello Johnny. Infatti, i due quando ancora erano molto giovani, hanno dovuto affrontare la tragica morte dei loro genitori il che ha imposto a Natalie l’esigenza di dover crescere più velocemente e soprattutto di andare a lavorare mettendo da parte tutti quelli che erano i suoi sogni.

La giovane ragazza per soddisfare tutte le esigenze quotidiane soprattutto di suo fratello Johnny, si vede costretta a lavorare come cassiera in un supermercato del luogo. Le cose sembrano andare nel verso migliore anche se lei si vede costretta anche a gestire le tante trovate e guai combinati dal fratello. Un giorno quest’ultimo si rende protagonista addirittura di un tentativo di furto all’interno dello stesso negozio dove lei lavora come commessa, il che avrà delle ripercussioni pesanti giacchè verrà licenziata.

Si tratta di un problema molto importante che ben presto può essere risolto grazie ad una proposta di lavoro che le arriva direttamente dalla Cornovaglia dove dovrebbe occuparsi nelle vesti di bambinaia delle esigenze di un astrofisico di nome Benjamin Wilson. Infatti, l’uomo è recentemente rimasto vedovo dell’adorata moglie e per via dei tanti impegni di lavoro non trova mai tempo da poter dedicare alla necessaria attenzione ai propri figli e alla propria abitazione.

L’arrivo della giovane donna in questa famiglia devastata dall’importante perdita, sembra essere un vero e proprio raggio di luce che permette di ritrovare il buonumore e soprattutto ai bambini di avere nuovamente la voglia di divertirsi e crescere. La nuova bambinaia riuscirà, quindi, ad avere un rapporto importantissimo con i bambini e soprattutto vedrà crescere nelle successive settimane un certo feeling proprio con lo stesso Benjamin mentre la cognata di quest’ultimo non vede l’ora di poterla buttare fuori. L’occasione giusta arriva quando Johnny ancora una volta si rende protagonista di un tentativo di furto all’interno della prestigiosa casa.



