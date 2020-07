Rosana Sodrè de Farias, Ciao Darwin/ Che fine ha fatto? Dalla Coppa Onan Academy agli insulti dal web…

Rosana Sodrè de Farias si è portata a casa uno dei premi più ambiti di Ciao Darwin 7. O meglio dei Ciao Darwin Awards, la premiazione finale che da anni a questa parte conclude l’edizione del programma. In gara con gli Stranieri, la concorrente brasiliana ha ritirato la Coppa Onan Academy: il merito è della sua personale imitazione di Meg Ryan nel famoso film Harry ti presento Sally. Per ritirare il premio, la concorrente si è presentata con un abito tipico della sua terra, dal colore verde e giallo, mentre a tenerle su i ricci della folta capigliatura c’era un cerchietto con fiori colorati, dall’azzurro al giallo, passando per il viola. Clicca qui per guardare la foto di Rosana Sodrè de Farias. All’epoca della premiazione, diversi utenti sui social hanno manifestato il proprio gradimento, soprattutto per via della simpatia di Rosana. Gli insulti però non sono mancati, proprio per via della sua performance: “Vince un premio simulando un orgasmo e facendo la tr**a e lo dedica al padre… Beh siamo al top”, ha scritto all’epoca un utente.

Rosana Sodrè de Farias, che fine ha fatto?

Che fine ha fatto Rosana Sodrè de Farias? Dai tempi di Ciao Darwin 7 non abbiamo più notizie sul suo conto e sembra che sui social non ci sia traccia della sua presenza. Almeno per quanto riguarda i profili con il suo nome per esteso: non è escluso che l’ex concorrente del programma abbia scelto di adottare un alias. Per rivederla sul piccolo schermo, sarà necessario gustarsi la replica della puntata in cui ha partecipato alla Macchina del Tempo. Fra i giochi affrontati da Rosana ricordiamo lo scoppio dei palloncini a forma di cuore, da svolgere rigorosamente con il lato B. Rosana però se l’è dovuta vedere con un concorrente della squadra Italiani piuttosto accanito, senza considerare che non è riuscita a scoppiare tutti i palloncini. Invitata da Paolo Bonolis a farne scoppiare un altro, la concorrente non si è accorta della sostituzione del palloncino ed ha finito per sedersi sui genitali del modello. Clicca qui per rivedere il video di Rosana Sodrè de Farias.



