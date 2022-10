ROSANNA BANFI E SIMONE CASULA, BALLANDO CON LE STELLE/ A rischio eliminazione?

Rosanna Banfi e Simone Casula a Ballando con le stelle

Rosanna Banfi si è dimostrata consapevole dei suoi limiti a Ballando con le stelle, dicendosi pronta a migliorare anche grazie all’aiuto impeccabile di Simone Casula. Quest’ultimo non si è espresso in riferimento alle critiche ricevute ma è sembrato in difficoltà rispetto al supporto necessario. Stando a quanto osservato, l’intesa tra i due stenta a decollare come dimostrato anche dalla pessima resa in classifica.

La coppia ha infatti concluso la puntata in ultima posizione a pari merito con la coppia Cassini-Lando e con soli 22 punti. Nella prossima puntata sarà necessario un evidente cambio di rotta sia dal punto di vista artistico che dell’atteggiamento. Inoltre, è prevista una scelta artistica più congrua alle abilità osservate in questo primo appuntamento con il talent di Milly Carlucci.

Rosanna Banfi in crisi nella prima puntata di Ballando con le stelle

Tra le peggiori coppie in gara a Ballando con le stelle 2022 abbiamo visto Rosanna Banfi e il professionista Simone Casula. L’attrice non è riuscita ad integrarsi del tutto nella logica del programma, come dimostrato da una performance sottotono e decisamente lontana dagli standard richiesti dal pubblico e dalla giuria. La coppia si è esibita sulle note del celebre brano Ciao Ciao, in stile Charleston rivisitato ma ben al di sotto delle aspettative e attese. Nonostante il supporto di Casula, in più circostanze visto in difficoltà alle prese con le mancanze della compagna di ballo, Rosanna è mancata dal punto di vista della memoria e dell’interpretazione ottenendo un giudizio praticamente insufficiente da parte di tutti ad eccezione di Zazzaroni.

Quest’ultimo, nonostante le palesi mancanze, ha voluto comunque incoraggiare la coppia con un voto sostanzialmente neutrale. Diverso il punto di vista di Mariotto, deciso nel denigrare la performance con un sonoro 2 e con un giudizio piuttosto diretto rispetto all’esito negativo.











