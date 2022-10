Rosanna Banfi “ho ballato sotto antinfiammatori”/ “Non ho fatto peggio di Mughini”

Rosanna Banfi e Simone Casula sono una delle coppie ancora in gara in questa edizione di Ballando con le Stelle 2022. Dopo un primo momento di difficoltà a trovare la giusta chimica e sintonia sul palco, i due ballerini hanno portato a casa un punteggio totale di 36. Entrambi sono stati ospiti della puntata di oggi, lunedì 17 ottobre, di Storie Italiane. Ancora entusiasta, Rosanna Banfi conferma che “è andata benissimo, anche tenendo conto che stavo malissimo”.

Rosanna Banfi in collegamento con Eleonora Daniele ha infatti spiegato che nella puntata di Ballando con le Stelle di sabato 15 ottobre era sotto antinfiammatori “perché avevo una costola schiacciata dai dolori”. Un problema che però non le ha impedito di registrare un miglioramento sbalorditivo rispetto alla prima puntata, anche se alla fine dell’esibizione quando Simone Casula “mi ha abbracciato per festeggiare mi ha fatto un male terribile”. Rosanna Banfi si è detta soddisfattissima “di avere un voto alto da Carolyn prima di tutto e da Selvaggia” Lucarelli che le ha regalato addirittura un 8. E si è detta felicissima anche del voto ricevuto da Mariotto, che dopo un sonoro 2 ricevuto nella prima puntata ha deciso di premiare gli sforzi della coppia con un bel 7.

In collegamento a Storie Italiane c’è anche lo stesso Simone Casula, che ammette di essere “strafelice della mia ballerina” che non cambierebbe con nessun’altra. Una sintonia conquistata a fatica dopo una prima esibizione forse poco sentita, a cui entrambi hanno rimediato con un samba che la stessa Carolyn Smith ha definito “bellissimo” e “a tempo”. Dopo l’iniziale 22 la coppia sfoggia quindi uno strepitoso 36. Ma nel salotto di Eleonora Daniele non mancano le polemiche sul voto assegnato sabato a Mughini: “non penso di aver ballato peggio di lui – riconosce Rosanna Banfi in collegamento – ma capisco il ragionamento per ora che siamo all’inizio, poi fra un po’ la lotta si farà dura”.

Lo stesso Mariotto ha infatti deciso di assegnare un 10 all’esibizione di Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, un voto identico a quello espresso anche da Zazzaroni. Giudizi che non hanno mancato di suscitare un acceso dibattito tra gli ospiti del salotto di Eleonora Daniele, in attesa delle prossime puntate in cui i concorrenti saranno ancora più agguerriti e determinati ad aggiudicarsi la vittoria.











