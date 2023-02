Rosanna Banfi: “Ho vinto la battaglia contro il cancro”/ “La mia famiglia la mia forza”

Rosanna Banfi si racconta a TV2000 al programma “Finalmente Domenica“, un apicevole chiacchierata dalla quale emerge il ritratto di una donna forte che nonostante i momenti dolorosi della malattia, non ha mai perso la gioia di vivere e la volontà di combattere. Figlia d’arte che però si è affermata nella carriera e nella vita con la stessa caparbietà che definisce “una dote tipica di famiglia”, riuscendo sempre ad affrontare le sfide quotidiane compresa quella più grande della battaglia contro il cancro.

Proprio con il racconto del “regalo della vita” che le è stato donato dopo aver superato la malattia si apre l’intervista, ripercorrendo i ricordi positivi che restano dopo le iniziali paure di non farcela. “Non ho mai avuto paura di morire, ma solo di soffrire“, dice Rosanna, dando anche un grande merito a suo marito nel saper trattare le difficoltà, comportandosi con naturalezza. “Non ero quella da proteggere a tutti i costi“, mi ha trattato sempre come se non fossi malata.

Rosanna Banfi: “la mia famiglia mi ha dato la forza per combattere il cancro”

“Continuare la vita normale anche quando non sembra possibile“, è questo in un certo senso il segreto dell’atteggiamento giusto per affrontare una notizia così dolorosa come può essere quella della diagnosi di un tumore. “Legarsi alla vita e alla quotidianità“, un consiglio che Rosanna Banfi si sente di dare a tutte quelle persone che in questo momento si trovano a dover combattere con il cancro. Come si racconta ai figli, che la loro madre purtroppo dovrà intraprendere un percorso di cura e di lotta contro il male? “Siamo stati sinceri fin da subito“, dice l’attrice a TV2000, è giusto che i bambini sappiano esattamente di cosa si sta parlando. “La mia famiglia è stata la mia forza” e poi una volta che tutto è passato il legame si rafforza, e la vita stessa viene vissuta come un dono prezioso.

Questo è un grande insegnamento, che passa anche attraverso la forza dell’amore che non fa mai sentire soli. Una volta superata la fase peggiore, quello che è importante poi, è anche condividere e trasmettere agli altri la grinta della battaglia. L’occasione giusta è stata per Rosanna la manifestazione “Race for Cure” della quale ora è madrina e testimonial, promuovendo la prevenzione e la sensibilizzazione del pubblico su certe tematiche. “Non bisogna vergognarsi del cancro“, ma è utile sempre unirsi per combattere e vivere ogni giorno come un regalo.

Rosanna Banfi: l’importanza di saper affrontare le sfide con positività

L’intervista a Rosanna Banfi prosegue, dopo il racconto e le parole di grande positività e speranza in merito alla sua battaglia vinta contro il cancro al seno, anche parlando dei progetti lavorativi. L’esperienza a Ballando con le Stelle, che sicuramente le ha regalato una nuova ondata di popolarità, e che ha fatto riscoprire un “talento inaspettato” nato soprattutto grazie al voler rimettersi in gioco. “Sono stata fortunata perchè è nato un feeling da subito con il mio partner“, dice di Simone Casula il ballerino professionista che l’ha affiancata nel programma. “Mi sono affidata completamente a lui“, è giusto fidarsi del lavoro dei professionisti.

Tutte sfide che caratterizzano lo stile e la forza di Rosanna Banfi, sicuramente di grande ispirazione per chi attualmente combatte contro gli ostacoli della vita. Non fermarsi mai, e portare avanti più progetti su diversi piani. Ne è l’esempio anche la sua nuova avventura da imprenditrice della ristorazione con l’orecchietteria Banfi a Roma. Anche questo un progetto legato strettamente alle radici e all’importanza dei legami familiari. La famiglia appunto sembra essere il filo conduttore di tutta l’intervista, anche nel dolore del male che ha colpito la madre di Rosanna e moglie di Lino Banfi, Lucia Zagaria. Rosanna si commuove parlando del momento difficile e dice “Mamma lascerà un grande vuoto, ma sono contenta che mi abbia visto ballare in tv“.











