Rosanna Banfi: “Pronta a diventare nonna”/ “Papà Lino mi ha inseguita in ciabatte”

Rosanna Banfi, figlia del grande Lino Banfi, si è raccontata questa mattina negli studi del programma di Rai Due, I Fatti Vostri. Rosanna Banfi è stata una delle protagoniste assolute della recente edizione di Ballando con le stelle: “Non ho mai ballato nella mia vita ma è stato così bello e così intenso e adesso non farlo mi dispiace. Non è la stessa cosa iscriversi ad un corso di ballo. Il mio maestro Simone? Lo sento ancora, è diventato un amico del cuore, l’ho visto ieri a Roma”.

Rosanna Banfi: "Mia mamma Lucia ricoverata"/ "Mio padre Lino Banfi le sta accanto"

Sul suo rapporto con papà: “Papà era un rompiscatole quando io ero una ragazza, perchè io volevo uscire e andare a ballare e lui era un po’ geloso, una volta mi ha rincorso per la strada in ciabatte, una scena penosa. Io sono uscita sbattendo la porta e lui mi ha rincorso ma stava in ciabatte e vestaglia, ed era Lino Banfi. Comunque siamo molto legati”.

Chi è Fabio Leoni, marito di Rosanna Banfi/ "Vederla riuscire è emozionante..."

ROSANNA BANFI: “IL MIO DEBUTTO IN TV? MI VENIVA DA VOMITARE”

Sul suo debutto a fianco di Papà: “Mi veniva da vomitare – racconta Rosanna Banfi – quando ho sentito la musica dell’eurovisione… c’erano le scale, ero in diretta, era pieno di contanti. Miguel Bosè? Avevo la foto nel diario ed era lì vicino, un momento…”. Di nuovo sul rapporto con Lino Banfi: “Quando lavoriamo di solito è lui che mi da consigli ma durante il Cantante Mascherato ero più io che lo dirigevo perchè lui ci sente poco, io gli riportavo cosa diceva Milly Carlucci. Per lui è stata un’esperienza un po’ faticosa ma comunque molto divertente”.

Rosanna Banfi e la malattia/ Cancro al seno: "Spesso i medici non ti dicono che..."

Ma Rosanna Banfi aveva un piano B se non avesse lavorato in tv? “Sognavo di fare la scrittrice e la pittrice, poi però ho aperto un ristorante che è molto più concreto, e quello è il mio Piano B, pane al pane…”. Sui suoi piani futuri: “Diventare nonna? Bhe certo, mia figlia è sposata da due anni, fra pochi mesi faccio 60 anni ed è l’età per fare la nonna”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA