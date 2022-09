Rosanna Cancellieri “C’è sempre figlio bastar*o…”/ Alberto Matano sbotta “Con calma!”

Rosanna Cancellieri torna a far discutere, anche stavolta per le sue parole a La Vita in Diretta. In studio si stava parlando di crisi e scandali della Royal Family e la giornalista e scrittrice ha detto la sua, con termini e toni che non sono piaciuti neppure al conduttore Alberto Matano. Negli ultimi giorni ha parlato il presunto figlio segreto di Carlo e Camilla, quindi le ospiti si stavano confrontando sul tema. “Davanti a uno scandalo far molto difficile per lui…“, aveva appena finito di dire Anna Pettinelli.

Quindi, l’esclamazione di Rosanna Cancellieri: “Però un figlio bastardo c’è in ogni dinastia“, ha detto scoppiando a ridere. Subito è scattato Alberto Matano, un po’ imbarazzato: “Eh vabbè, con calma però, cioè no. Nel senso… in questo caso parliamo di quello che sarebbe un figlio illegittimo di Carlo e Camilla“. Allora Rosanna Cancellieri ha provato a giustificarsi: “Parliamo di un po’ di storia“.

ROSANNA CANCELLIERI E ANNA PETTINELLI SPIAZZANO ALBERTO MATANO

Rosanna Cancellieri è tornata poi nei ranghi parlando della Royal Family: “È una monarchia che ha fatto la storia nei secoli…“. Poi ha promosso la principessa Kate: “Sta facendo bene il suo ruolo, poi dal punto di vista dell’immagine, lei ha fatto qualcosa di interessante, una sorta di profilo basso molto elegante. Lei ha sfoggiato vestiti che erano di tutt’altro che griffe, ha replicato gli abiti. Sai quale altra grande first lady ha fatto questo conquistandosi molte simpatie? La moglie di Obama“. Come Rosanna Cancellieri, anche Anna Pettinelli è andata un po’ oltre, proprio parlando di Kate. Quando il conduttore le ha chiesto perché non le piaccia, la conduttrice radiofonica ha replicato: “Mi sembra una scopa secca“. Allora Alberto Matano ha reagito: “Qui stasera vi state un po’ sbizzarrendo, cosa è successo a questo tavolo?“.

