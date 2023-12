Rosanna Fratello ha un cellulare al Grande Fratello?/ Fiordaliso lancia la bomba, lei caccia il bigliettino

Rosanna Fratello e il bigliettino contro Fiordaliso: lite in diretta al Grande Fratello 2023

Di clima natalizio nella Casa del Grande Fratello 2023 c’è ben poco nel corso della puntata del 23 dicembre. Signorini apre infatti la puntata con lo scontro tra Rosanna Fratello e Fiordaliso. Le due hanno litigato più volte in questi giorni e le differenze sono tali tra loro da averle portate a comprendere di non voler avere rapporti nella Casa. “C’è tanta cattiveria qua dentro”, ha anzi tuonato Rosanna, accusando le donne di essersi ormai coalizzate contro di lei.

Fiordaliso crolla e piange al Grande Fratello: "Mi manca innamorarmi"/ "Ho paura di essere ridicola"

A dimostrazione di ciò, Rosanna Fratello ha scritto un bigliettino che la cantante caccia dal décolleté, nel quale si è appuntata alcune parole che le colleghe d’avventura le avrebbero detto contro. Un gesto che lascia tutti senza parole, Signorini compreso.

Rosanna Fratello ha un cellulare nella Casa del Grande Fratello? Fiordaliso lancia la bomba

“Io vorrei capire: mandria e branco sono la stessa cosa?” è la domanda provocatoria che fa allora Rosanna Fratello in diretta, dopo aver infatti accusato il gruppo di fare ‘branco’ nei suoi confronti. Fiordaliso risponde piccata e lancia così la bomba: “Guarda Wikipedia, hai il cellulare in camera, hai il telefonino vai a vedere!” Una frase che non ha lasciato indifferente il web, che ora si chiede se la cantante abbia davvero un cellulare, cosa che sarebbe contro le regole del Grande Fratello. Che la produzione glielo abbia concesso, vista anche la sua camera privata all’interno della Casa?

Fiordaliso attacca Rosanna Fratello: "Perbenista, regina di sta cippa!"/ Lei replica: "Poco sincera"

© RIPRODUZIONE RISERVATA