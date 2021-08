Rosanna Fratello: “Legame speciale con Mara Maionchi”/ “Mi ha convinta a…”

Rosanna Fratello, ai microfoni di Estate in diretta, nella puntata in onda il 12 agosto, insieme a Roberta Capua, ripercorre la sua vita privata e artistica. Nata a San Severo in provincia di Foggia da mamma Gemma e papà Felice, sin da piccola, Rosanna Fratello manifesta la sua passione per la musica trovando nella famiglia un valido sostegno. “Mamma era la classica mamma che si dedicava alla cucina. Papà era più severo, ma molto affettuoso”, racconta Rosanna Fratello che ricorda anche la gelosia del padre. Convinta di voler dedicare la propria vita alla musica, riesce a realizzare il suo sogno. Rosanna Fratello, poi, svela di dover molto a Mara Maionchi.

RAFFAELLA CARRÀ, A RACCONTARE COMINCIA TU/ Leonardo Bonucci: "La vera promessa..."

“Io avevo molti dubbi quando mi è stato proposto di cantare Sono una donna non sono una santa, ma Mara Maionchi con la sua forza mi ha convinta perchè ero contraria a questo brano e ci è riuscita. Ha vinto lei, ma ho vinto anch’io”, ha spiegato l’artista.

Rosanna Fratello: “Cristiano Malgioglio ha rivoluzionato la mia immagine”

Gli anni ’80 hanno contribuito a rivoluzionare l’immagine di Rosanna Fratello che si è affidata ai consigli di Cristiano Malgioglio. “Ha cominciato a dirmi di vestirmi in modo diverso e che dovevo cantare canzoni più sensuali e ho seguito i suoi consigli”, spiega. Nel corso della sua lunga e straordinaria carriera, la strada della Fratello si è intrecciata con quella di Bobby solo e Little Tony di cui ha un ricordo meraviglioso. “Tony era un grandissimo artista, una persona che amava la figlia in maniera incredibile. Due persone meravigliose”, aggiunge Rosanna Fratello che è tornata a collaborare Bobby Solo che ha firmato il suo ultimo brano intitolato “Non si pesa in grammi l’anima”.

Caterina Valente, la sua hit Bongo cha cha cha spopola su Tik Tok/ Fenomeno social...

LEGGI ANCHE:

Caprarica vs Borgonovo, lite a Zona Bianca/ "Bieca propaganda, falsifichi numeri!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA