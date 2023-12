Rosanna Fratello umilia Beatrice Luzzi: “Non la conosce nessuno!”/ “La differenza tra me e lei è che…”

Rosanna Fratello stronca Beatrice Luzzi: “Non la conosce nessuno!“

Si riaccende lo scontro tra Rosanna Fratello e Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023. La neo-concorrente, nella precedente puntata, ha avuto un duro battibecco con l’attrice, accusandola di essere cattiva e di usare le persone. Una clip, mandata in onda stasera, ripercorre le recenti tensioni tra le due, con la Luzzi che, riferita alla coinquilina, ammette: “Non avrà vita facile“. Di fronte a queste parole, però, la cantante non si lascia affatto intimorire: “Non mi spaventa. Cercherò di dimostrare che sono una donna di carattere“.

A seguire, lancia altre sonore accuse alla Luzzi: “Lei è una persona che usa le persone per riuscire a farsi notare. La differenza tra me e lei è che a me hanno sempre notata, lei invece deve fare delle cose per farsi notare, perché sinceramente non la conosce nessuno. Adesso la conoscono, ma prima no“. Beatrice, di contro, ribatte: “Io rispondo che le persone che stanno utilizzando gli altri sono loro. Quando Rosanna è entrata, mi ha detto: ‘Sei famosissima, fortissima, bravissima’“.

Beatrice Luzzi: “Quello che ha detto non glielo perdonerò mai“

Tuttavia Rosanna Fratello smentisce di aver detto queste parole a Beatrice Luzzi: “Tu sei capace di inventarti di tutto”. L’attrice le fa però notare: “Guarda che è tutto registrato“. Inoltre, attacca nuovamente la cantante in riferimento ad alcune falsità pronunciate, a suo dire, sul suo conto: “Quello che ha detto in merito ai miei sentimenti nei confronti di Giuseppe, non glielo perdonerò mai. Chi ha l’intelligenza e mi ha vista, sa. Lei è arrivata e si è permessa di dire che utilizzo le persone. Mi sembra che qui l’unica persona utilizzata sono io“.

Ad aggiungersi al battibecco al Grande Fratello 2023 è poi Fiordaliso, che ammette come i neo-concorrenti siano spesso avvantaggiati: “Per andare in finale sono feroci. Mi riferisco a tutti, perché loro sanno già tutto. Chi entra sa già tutto di noi, quindi arrivano avvantaggiati. Io non lo trovo giusto. Il fatto che Rosanna sia entrata in Casa, accolta da tutti benissimo, e poi improvvisamente a gamba tesa abbia dato una stoccata, a me pare una recita“. La ‘zia Fiorda’, dunque, si schiera in favore della Luzzi, come più volte capitato nell’ultimo periodo.











