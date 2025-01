Rosanna Lambertucci vittima di truffa: “Mi dissero di aver arrestato mia figlia Angelica”

Rosanna Lambertucci è una conduttrice note per aver incentrato la sua carriera sul mangiar bene e sano e per essere stata per anni per al timone di programmi incentrati su una corretta alimentazione come Più Sani e Più Beni. Nelle scorse settimane, tuttavia, Rosanna Lambertucci ha confessato di essere stata vittima di una truffa e di esserci cascata per qualche minuto ma per fortuna capendo tutto prima di versare soldi. Lo ha raccontato lei stessa ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane.

Rosanna/strong> nel dettaglio ha spiegato che un giorno ha ricevuto una telefonata da un uomo, una persona sconosciuta, che le chiedeva dei soldi in quanto Angelica, sua figlia, era stata arrestata in Brasile e che avrebbe dovuto pagare 3.000 euro in modo che le venisse garantito un avvocato per scarcerarla. La conduttrice ci ha creduto ed ha chiamato il genero per valutare il da farsi. L’uomo però le ha rivelato che sua figlia Angelica dormiva beatamente accanto a lui e dunque ha capito giusto in tempo che si trattava di una truffa.

Rosanna Lambertucci: da signora delle diete a concorrente di Ballando con le stelle

Chi è Rosanna Lambertucci? Classe 1945 è nata il 30 novembre ed ha dunque 79 anni. Laureata in giurisprudenza è una conduttrice, giornalista, scrittrice e divulgatrice scientifica. La sua attenzione per la salute e per la nutrizione sana e bilanciata le hanno valso il soprannome di ‘signora delle diete’. È stata ospite in numerosi programmi soprattutto Rai come Domenica In mentre nel 2023 ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle in coppia con Simone Casula. In un’intervista concessa a Nuovo Tv in cui annunciava il suo ritorno alla conduzione di Più Sani e Più Belli ha rivelato: «Attenzione al sonno: dormire bene aiuta a dimagrire. E poi va usato poco sale nel cibo. Inoltre non vanno mai accoppiati i cinque alimenti che cominciano con la lettera P: pasta, pane, pizza, patate e polenta».