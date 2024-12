Rosanna Lambertucci è conosciuta dal grande pubblico televisivo (e non) come la signora della diete. Dopo aver condotto per tantissimi anni il programma “Più sani e più belli”, la Lambertucci si è occupata di tantissime rubriche dedicate alla salute dei bambini e degli adulti prima di lanciarsi in una fortunatissima carriera nel mondo della scrittura. Rosanna Lambertucci, infatti, è autrice di tantissimi libri dedicati alla dieta e all’alimentazione sana diventati dei veri e propri best seller. Da “Il Viaggio Dimagrante” pubblicato nel 2009 a “La Dieta Che ti Cambierà La Vita” del 2016 fino al più recente “La Mia Dieta Semplice” uscito lo scorso anno.

La conduttrice e scrittrice proprio lo scorso anno è tornata in auge partecipando al dance show di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, ma prima di scendere sulla pista da ballo ha deciso di farsi aiutare da uno specialista per migliorare la sua forma fisica. I risultati si sono visti sulla pista da ballo dove la Lambertucci è riuscita a confrontarsi con balli e coreografie differenti scatenandosi e arrivando fino alla finale.

Rosanna Lambertucci oggi: “mai perdere la motivazione”

Dopo l’esperienza di Ballando con le Stelle che ricorda con grande affetto, Rosanna Lambertucci non ha mai recuperato i chili persi anzi dalle pagine di FQMagazine ha dichiarato: “non ho mai ripreso il peso, quindi ho voluto raccontare la mia esperienza in un libro”. Durante l’ultima dieta che ha seguito, la conduttrice ha ridotto drasticamente i carboidrati nelle prime due settimane riscontrando sin da subito degli ottimi risultati senza però perdere né massa magra né muscoli. Tutto ciò che le è stato consigliato da uno specialista endocrinologo e nutrizionista ha deciso di condividerlo con tutto il suo pubblico nell’ultimo libro dal titolo “La mia dieta semplice”. “Tutto ciò che è riportato nel libro è validato dalla consulenza medica del dottor Pierantoni e si rivolge a persone in salute che vogliono perdere due o tre chili” – ha spiegato la signora delle diete.

Infine la Lambertucci ha lanciato un messaggio a tutte le donne e persone che si lasciano andare: “più ci lasciamo andare e più diventa difficile”. Per la conduttrice è importante trovare la motivazione dentro di se puntando sulla qualità della vita e buone abitudini.