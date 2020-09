Rosanna Lambertucci e Angelica Amodei/ “Lavoro? Terapia contro i dolori della vita”

A “C’è Tempo per…” sono intervenute in qualità di ospiti Rosanna Lambertucci e Angelica Amodei, mamma e figlia, che hanno raccontato il loro rapporto, rivelando di essere inseparabili e di avere sofferto la lontananza durante il lockdown. Angelica ha rivelato che “quando è nata mia figlia ho cominciato a pensare a com’era mia mamma quando ero piccola. Ho cercato in qualche modo di modificare quelle cose che a me erano mancate e di farle avere a mia figlia. Per esempio, cerco sempre di accompagnare e andare a riprendere la mia piccola a scuola”. La storica presentatrice televisiva, dal canto suo, ha effettuato una piccola confessione: “Avevo imbarazzo nei confronti di mia nipote Caterina quando è nata, in quanto mi sentivo come se mi avesse sottratto per sempre l’amore di mia figlia. Poi sono impazzita d’affetto per questa bambina e ho capito che l’amore per un nipote è qualcosa di indescrivibile”

ROSANNA LAMBERTUCCI E ANGELICA AMODEI: “IL LAVORO TERAPIA STRAORDINARIA”

Nel prosieguo dell’intervista, Angelica Amodei e Rosanna Lambertucci hanno affrontato il tema delle difficoltà dell’esistenza, con particolare riferimento alla conduttrice, per la quale, purtroppo, non sono mancati i dolori della vita, fra cui cinque aborti e la perdita della figlia Elisa, morta poco dopo essere venuta al mondo. La presentatrice ha reso noto di averli superati grazie al lavoro: “È una terapia straordinaria. Se non hai qualcosa che ti stimola, impazzisci. Io sono stata educata a lavorare, non a oziare”. Tutti i giorni Rosanna Lambertucci va a camminare, fa esercizi (“Lo specchio è secondo me un grande aiuto, perché ti rivela in tempo quelli che sono i nostri difetti e magari dovuti a nostre abitudini non sane”), mentre la figlia Angelica ha confessato di andare a periodi, di dedicarsi ossessivamente allo sport in alcuni e di essere più sedentaria e meno reattiva in altri.



