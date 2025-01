E’ da tempo tra i volti fissi de La Volta Buona con alle spalle una longeva carriera televisiva nei panni di conduttrice; stiamo parlando di Rosanna Lambertucci, anche quest’oggi presente nel salotto di Caterina Balivo. Tra i temi che più incuriosiscono spicca la vita privata e in particolare ciò che riguarda la sua attualità sentimentale. Da 10 anni condivide l’amore con il marito Mario Di Cosmo; conosciuto nel 2015, insieme sono andati oltre le false congetture dettate dalla differenza d’età come dimostrato dal sogno coronato di compiere il grande passo del matrimonio.

Ma chi è Mario Di Cosmo, marito di Rosanna Lambertucci? A differenza della consorte non ha una carriera avviata nel mondo dello spettacolo. Il suo baricentro professionale è il mondo dell’imprenditoria con un discreto passato anche nel contesto politico.

Rosanna Lambertucci e il marito Mario Di Cosmo sono entrambi molto riservati a proposito della loro vita privata e sentimentale ma grazie alla conduttrice siamo a conoscenza di alcuni dettagli che ben mettono in evidenza la visceralità del rapporto. “E’ un uomo solido; proiettato nel futuro ma al contempo all’antica, è un gigante buono”. Parlava così la conduttrice in un’intervista di alcuni anni fa, prima di compiere il grande passo del matrimonio arrivato dopo 8 anni di fidanzamento e precisamente a luglio del 2023. “Con lui ho ritrovato la voglia di vivere l’amore con semplicità e serenità”, parole che mettono in evidenza quanto per Rosanna Lambertucci sia stato quasi salvifico l’incontro con l’attuale marito Mario Di Cosmo.

