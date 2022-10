Rosaria Calì chi è la moglie di Ciccio Ingrassia e mamma di Giampiero/ Donna in carriera e…

Oggi é un altro giorno presenta il mito di Ciccio Ingrassia, la moglie Rosaria Calí con il figlio d’arte Giampiero Ingrassia

Torna il consuetudinario appuntamento di Oggi é un altro giorno, le cui anticipazioni datate 5 ottobre 2022 vedono Giampiero Ingrassia ricordare il mito della famiglia per l’intrattenimento che lui rappresenta insieme al padre Ciccio Ingrassia e Rosaria Calí. Il format condotto su RaiUno da Serena Bottone, in occasione del centenario dalla data di nascita 5 ottobre 1022 di Ciccio Ingrassia ricorrente, riserva uno spazio TV al giovane figlio d’arte nato dalla celebre famiglia di attori, formata da Rosaria Calí e Ciccio Ingrassia.

Giampiero Ingrassia chi è il figlio di Ciccio Ingrassia/ Dal lutto, alla figlia Rebecca, al recente incidente

Nonostante sia considerato come uno dei volti di spicco della filmografia, del cinema e del teatro made in Italy, Ciccio Ingrassia e la vita e le opere della sua famiglia non si prestano come facile preda dei gossip e del chiacchiericcio mediatico. Tra gli anni sessanta e ottanta, Ciccio é riuscito a girare almeno 100 film in coppia con Franco Franchi, creando lo storico duo Ciccio e Franco. E non tutti sanno che al suo fianco, Ciccio Ingrassia ha avuto una consorte degna del suo nome, l’attrice Rosaria Calí.

Giampiero Ingrassia/ Il dolore per la morte della moglie Barbara Cosentino e la nuova fidanzata Veronica

Rosaria Calí mamma, moglie e donna in carriera

Riguardo la storia d’amore tra Rosaria e Ciccio sappiamo che i due si sono incontrati per la prima volta proprio su un palcoscenico. Era il 1957 quando entrambi recitavano in uno spettacolo Milanese, dove Rosaria era la componente di una scalcagnata orchestra di Tabarin. È stato un vero e proprio colpo di fulmine tra i due e da quel momento i due non si sono più lasciati. Nel contempo Ciccio ha iniziato a collaborare con Franco dando vita a uno dei duo più importanti della storia del cinema italiano. Tre anni dopo il loro incontro si sono sposati il 5 settembre del 1960 a Genova. Un anno dopo esattamente il 18 novembre 1961 è nato Giampiero, il primogenito nonché l’unico figlio della coppia. Quest’ultimo a inseguito le orme del padre ed é atteso dal 6 al 16 ottobre al Teatro Sala Umberto di Roma con Doctir Faust e la ricerca dell’eterna giovinezza.

Giampiero Ingrassia, incidente a teatro/ Collarino e ricovero: “Mi sono fatto male"

Nel 2019, Giampiero Ingrassia ha perso anche la sua mamma Rosaria Calí. “Non cesseremo mai di esplorare, e il fine di tutte le nostre esplorazioni sarà di arrivare al punto da cui eravamo partiti e vedere quel posto per la prima volta. Fai buon viaggio Mamma…Ti voglio bene”, queste le parole dei GIampiero dedicate alla sua mamma.











© RIPRODUZIONE RISERVATA