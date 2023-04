Rosario Caci e Marta La Rosa, chi sono i concorrenti di The Voice Kids/ I percorsi

Rosario Caci di The Voice Kids 2023: l’amore per la musica neomelodica

Oggi pomeriggio, nello studio di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, saranno protagonisti alcuni finalisti di The Voice Kids 2023. Tra questi Rosario Caci: 9 anni, di Gela (Sicilia), il suo percorso nel programma è stato una parabola ascendente di emozioni. All’inizio, sul palco, ha conquistato l’intera giuria con la sua esibizione sulle note di Abbracciame di Andrea Sannino, e non ha trattenuto le lacrime. Tantissimi i complimenti per questo giovane artista, che ha fatto della musica (in particolare quella neomelodica) la sua passione di vita. Alla fine è entrato nel team di Clementino.

“La mia più grande passione è il neomelodico, ce l’ho nel cuore, è meraviglioso. Quando ascolto la musica neomelodica vado in un altro tipo di mondo, non vedo più niente, sono per i fatti miei. Ho molti cantanti che mi piacciono, posso dire che sono autodidatta, imparo tutto da solo” ha confessato ai microfoni del programma.

Ma nello studio di Oggi è un altro giorno ci sarà spazio anche per Marta Maria La Rosa, altra giovanissima finalista di The Voice Kids 2023. A soli 12 anni ha deciso di presentarsi sul palco del programma con Emozioni, di Lucio Battisti: l’interpretazione del brano ha conquistato sia il pubblico che i coach, tra cui Gigi D’Alessio, che alla fine è diventato suo coach. La giovane cantante ha una grandissima passione per i cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana, da Lucio Battisti a Lucio Dalla, sino a Franco Battiato.

Sul palco non è stata tradita dalla fortissima emozione, e ha mostrato a tutti la sua grande passione per la musica, nata da bambina grazie ai suoi genitori. La sua performance ha convinto Gigi D’Alessio, che l’ha voluta nella sua squadra e l’ha portata con sé sino alla finalissima, poi vinta da Melissa Agliottone.











