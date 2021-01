Rosario e Beppe Fiorello cantano per il padre Nicola/ Video “Tu si ‘na cosa grande”

Un momento di grande, profonda e sincera emozione si è registrato nella serata di ieri, lunedì 11 gennaio 2021, su Rai Uno, in occasione della trasmissione “Penso che un sogno così, Domenico Modugno”, condotta da Beppe Fiorello. Improvvisamente, infatti, sulla scena è comparso Rosario Fiorello, fratello di Beppe, vestito in divisa e impersonando il loro papà, Nicola, scomparso in giovane età a causa di un infarto che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Su Twitter l’esibizione ha destato enorme commozione, sia per il gioco di “specchi” utilizzato dai Fiorello per riportare “in scena” il loro genitore, sia per le loro voci che, all’unisono, hanno intonato “Tu si ‘na cosa grande“, con lo sguardo intenso rivolto verso il cielo, con una delicatezza incredibile e con la volontà sincera di emozionare il pubblico e non di farsi compatire o di spettacolarizzare il traumatico lutto che ha sconvolto la loro infanzia, ma anche la giovinezza della loro madre, Rosaria.

ROSARIO E BEPPE FIORELLO: IL SOGNO DEL PADRE

Una dedica importante, quella fatta da Rosario e Beppe Fiorello al loro amato padre Nicola e non soltanto perché arrivata in prima serata su Rai Uno nella trasmissione “Penso che un sogno così, Domenico Modugno”, ma anche perché è stato portato sul palcoscenico il sogno del loro genitore, che ha avuto il coraggio di rimanere e farsi una famiglia senza la forza di partire. Un po’ come Domenico Modugno, anch’egli costretto a effettuare scelte difficili e a lavorare senza soluzione di continuità per riuscire ad arrivare serenamente a fine mese. Lo spettacolo di Beppe Fiorello, al di là dell’esibizione congiunta con il fratello Rosario, è stato davvero intenso, toccante e culturale, regalando alcuni spunti di riflessione su tematiche troppo spesso tenute in secondo piano, tanto sul piccolo schermo quanto nelle nostre esistenze.

#pensocheunsognocosì @Fiorello che entra in scena nei panni del padre, vestito con la divisa della guardia di finanza , ricordando con @BeppeFiorello il momento della scomparsa improvvisa del genitore… emozione purissima ! pic.twitter.com/G8krfNHPCN — sodecoccio (@AntonioPanzica) January 11, 2021





