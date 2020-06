STEFANO DE MARTINO/ Ospite da Mara Venier: tra Belen e un futuro a Domenica In…

Non c’è due senza tre: e chissà che non sia davvero questa la volta in cui Mara Venier riuscirà a far sbottonare Stefano De Martino sullo stato della sua relazione con Belen Rodriguez. Nemmeno una professionista dell’intervista come la “zia Mara” è riuscita a bucare il muro difensivo innalzato dal ballerino, che ha rintuzzato tutte le sortite della padrona di casa, che dal canto suo non ha perso occasione per fare insinuazioni a buon intenditore. Quella di oggi, 28 giugno 2020, sarà la terza puntata di fila di Domenica In che vedrà come ospite – sebbene in collegamento video – Stefano De Martino. Un dato che da solo sembra confermare il feeling tra la conduttrice e il suo ospite, al punto che Mara non ha nascosto l’intenzione di accompagnarsi a De Martino anche nella prossima edizione di Domenica In.

STEFANO DE MARTINO, CON MARA VENIER AL TIMONE DI DOMENICA IN?

La confessione di Mara Venier sulla volontà di avere Stefano De Martino con sé alla prossima edizione di Domenica In è arrivata nel corso di un’intervista a Il Messaggero. Parlando della prossima stagione del contenitore domenicale, la conduttrice ha riflettuto: “Avevo pensato di rifare il gruppone come le mie prime edizioni. La prossima settimana cominciamo le riunioni, qui a casa mia. Non ho ancora le idee chiare, anche se una cosa l’ho capita: il format sono io. Mi piacerebbe avere dei compagni di viaggio, non un cast fisso ma amici con cui condividere qualche domenica. E manterrò le interviste. Un nome? Stefano De Martino, una vera rivelazione. Lui lo voglio”. La sintonia tra i due è palese, come quanto Stefano ha ironizzato sulla frattura al piede di Mara presentandosi a sua volta con il gesso: “Che stron*o che sei. Ormai l’ho detta, licenziatemi. Questa è l’ironia che mi piace, l’ironia intelligente, non becera. Adoro questo tipo di ironia”, ha approvato la Venier.



© RIPRODUZIONE RISERVATA