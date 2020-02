Rosario Marrone, papà di Emma/ Rocker e talent scout della Brown (C’è posta per te)

Rosario Marrone è decisamente conosciuto dai fan di Emma Marrone, soprattutto per via delle tante dediche che la cantante salentina ha creato per il genitore. “Sei forte papà. Sei il più forte del mondo. E sei il viaggio più bello della mia vita”, gli ha scritto sui social durante un viaggio a Tokyo. In quell’occasione, l’artista aveva scattato una foto a papà Rosario che dormiva sul letto d’albergo e che lei vedeva un po’ come un bambino. Oggi, sabato 15 febbraio 2020, Rosario Marrone sarà al fianco della figlia come ospite di C’è posta per te. Per chi sarà la sorpresa? Intanto il papà è diventato un po’ anche il genitore di tutte le Bestie, ovvero gli ammiratori più accaniti della Brown. Non è un caso che se Instagram supera i 35 mila followers, che tiene impegnati anche con le sue performance alla chitarra. Amante del rock, ha condiviso l’ultimo video lo scorso 10 dicembre, in una sala prove in cui su una parete troneggia un poster della figlia Emma in formato gigante. Clicca qui per guardare il video di Rosario Marrone

ROSARIO MARRONE, PADRE E TALENT SCOUT DELLA FIGLIA EMMA

Rosario Marrone si è sempre dovuto accontentare delle apparizioni in tv della figlia Emma Marrone per riuscire a vederla. Soprattutto durante il suo periodo ad Amici di Maria De Filippi: “Emma mi ha cambiato la vita, nel senso buono. Di gente ne vedo tanta, ma conoscere degli amici veri che mi vogliono vedere, che mi vogliono conoscere…”, ha detto tempo fa alla Web Tv di Inondazioni. La passione per la musica della Brown nasce proprio grazie a papà Rosario, che nella vita ha lavorato in un pronto soccorso e si è sempre esibito nel Salento con la sua band. Anzi è stato proprio lui ad iscriverla nel programma della De Filippi, nonostante la convinzione di Emma di essere scartata ai casting. Rosario si era già accorto che la Marrone aveva una bella voce fin dai suoi nove anni, quando la portava con sè nelle serate musicali e alle prove con gli altri artisti. Sicuro che il suo futuro fosse nella musica, non ha mai smesso di ricordarle di seguire questa strada. Lottando però contro una Emma cocciuta, poco propensa ad ascoltarlo e dargli retta. Anche papà Rosario ha scoperto l’amore per la musica molto presto, a soli 8 anni e grazie al padre. Sarà lui a regalargli una chitarra elettrica, anche se era finta. “Da quel giorno iniziati ad appassionarmi alla muisica ed a imparare a suonare la chitarra”, dice al Corriere Salentino, “Ho appreso solo qualche anno di studio della musica, ma poi ho cominciato a imparare da autodidatta. La cosa che mi ha aiutato molto è stata il fatto di aver sempre suonato in tanti gruppi locali, perchè quando si suona da soli non si cresce mai artisticamente. Mentre quando si sta all’interno di un gruppo si riesce meglio a maturare musicalmente, imparando anceh dagli altri delle tecniche del suono e confrontandosi a vicenda”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA