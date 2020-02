Emma Marrone/ Dalla malattia a Sanremo 2020: “Mi sento in ansia, oggi non sono…”

Emma Marrone ospite a Sanremo 2020: “Sono in ansia”

Emma Marrone sta per vivere un’altra grandissima emozione. La cantante è tra i primi ospiti del nuovo Festival di Sanremo 2020 e ammette di essere particolarmente emozionata. “mi sento in ansia: l’orchestra è imponente, il palco è importante” ha raccontato al Corriere della Sera la cantante, reduce da un anno difficile. D’altronde, Emma ha voluto precisare che “Quando mi invitarono la prima volta lo vidi come un atto di fiducia nei miei confronti. -e ancora – Oggi la sensazione è la stessa: non mi sento consacrata, voglio solo dimostrare che la musica è qualcosa di importante nella mia vita!”. Emma Marrone torna a calcare il palcoscenico dell’Ariston dopo aver combattuto una battaglia davvero importante e che ancora oggi la vede protagonista: quella per la sua vita. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Emma Marrone, dalla musica al cinema col suo primo film

Ci sono grandi novità quest’anno per la cantante Emma Marrone. Le ultime ore per lei sono state particolarmente intense, come lo stesso Paolo Stella, suo migliore amico, ci fa sapere in una delle sue Stories pubblicata su Instagram poche ore fa. Nel giro di soli due giorni, infatti, Emma ha dovuto presenziare alla prima del film Gli anni più belli di Gabriele Muccino, dove apparirà per la prima volta nelle vesti di attrice. Il film sarà nelle sale a partire dal prossimo 13 Febbraio 2020. Lei che negli ultimi mesi ha curato la bestia che dopo qualche anno è tornata a farle visita: il cancro. La ritroviamo sorridente nelle ultime stories di IG, dove ci racconta di essere stata a Sanremo 2020 per le dovute prove. In più, proprio in queste ore ha voluto lasciare un messaggio che chiarisse alcuni dubbi incentrati su dichiarazioni che aveva fatto in merito alla colorazione dei capelli.

Emma Marrone e la questione “tinta ai capelli”: la polemica

Senza volerlo, qualche giorno fa, si era imbattuta in una sterile polemica, che la vedeva protagonista di affermazioni riguardanti il fatto che i medici le avrebbero vietato le colorazioni ai capelli e che quest’ultime facessero male alla salute. Emma Marrone ha smentito le accuse e placato gli animi chiarendo la sua posizione. La cantante ha lasciato un messaggio ai suoi fan affermando di non aver mai detto le parole che le vengono attribuite in relazione alla polemica. Ha specificato, inoltre, di non aver fatto colore ai capelli per non stressarli ulteriormente, alla luce delle cure che ha dovuto fare nell’ultimo periodo. Una scelta, del resto, più che comprensibile considerato che a fronte di certe condizioni di salute è meglio preservare il proprio corpo da ulteriori trattamenti chimici. Calmate le acque, dunque, Emma si mostra in tutta la sua bellezza e si lascia alle spalle la seconda battaglia vinta contro il tumore alle ovaie.

Emma Marrone emozionata per Sanremo 2020

Adesso è pronta a salire sul palco dell’Ariston, a sfoderare la sua bellissima voce e a farci sentire quanto ancora possa essere grintosa una donna, nonostante le pressanti difficoltà che alle volte possono sfinirla. In un Tweet esclama ho fatto le prove! Grande orchestra, musicisti incredibili!!! Il palco di Sanremo è un sogno! E noi questo sogno siamo pronti a viverlo con lei. Siamo sicuri che tutti i suoi fan e le persone che la amano saranno incollati alla tv, aspettando la sua esibizione. Sarà un grande momento per tutti: per una kermesse canora che può vantarsi di avere artisti di grande calibro, per il pubblico che può identificarsi nel percorso di qualcuno che lotta e che ce la fa, per gli amanti della musica che potranno trovare spunto alle loro idee e dare spazio alle loro opinion



