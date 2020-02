Malattia Emma Marrone/ “Tumore? Continuerò sempre ad avere paura”

La malattia di Emma Marrone ha subito fatto preoccupare i fan: la cantante ha cercato di mantenere il segreto il più possibile, ma poi ha scelto di confidare tutto alle sue Bestie. Non prima di aver confessato alla madre di aver avuto paura. “Già dirlo mi ha liberato da un peso”, ha detto a Verissimo, “continuerò sempre ad avere paura perchè così evito di fare passi falsi. Grazie alla paura capisco il valore del coraggio anche nelle piccole cose”. Tutto inizia nel settembre dell’anno scorso, quando la Brown scopre di avere una recidiva. Aveva sconfitto il tumore ovarico anni prima, ma l’incubo è ritornato ad incombere nella sua vita. Così decide di dirlo ai fan, in un momento particolare della sua carriera. Ha appena lanciato il singolo Io sono bella e ha già fissato i primi impegni. Poi la visita di controllo: “Mi hanno detto che forse era il caso di risolvere il problema e di non rischiare. Con sincerità e onestà, per il grande rispetto del mio pubblico, ho ritenuto opportuno dire la verità”, continua. Superata la battaglia, la cantante salentina non si concede alcuna pausa e torna alla sua musica. La aiuta anche il successo dell’ultimo album, Fortunata, che diventerà simbolo della sua condizione. “Ho quasi 36 anni e il bilancio è positivo, ho realizzato dei sogni incredibili”, sottolinea, “Nonostante la vita mi abbia dato degli scossoni, li ho sempre superati. Sono sana, sto bene. Penso a tutte quelle persone che combattono ancora oggi e che non hanno avuto le mie stesse possibilità. Di che devo lamentarmi? Di niente, di niente. E la musica è la mia vita”.

MALATTIA EMMA MARRONE, GLI ATTACCHI VERGOGNOSI SUL WEB

La malattia ha spinto Emma Marrone a reagire con rabbia. Almeno all’inizio, quando i medici le hanno dato la brutta notizia. “Ti inca**i, piangi e hai paura”, dice a Le Iene, “oggi sto bene, ma ho ancora paura di stare male. Cerco di vivermela al meglio tutti i giorni”. Anche se i fan si sono stretti attorno alla giovane artista, alcuni haters sono spuntati sui social per attaccarla anche in questo momento così delicato. “Mi hanno scritto che meritavo di morire di cancro”, confessa, “mi hanno fatto inca**are perchè ho pensato a chi di cancro è morto per davvero”. Oggi, martedì 4 febbraio 2020, Emma Marrone sarà ospite di Sanremo 2020 in occasione della prima serata della kermesse. Anche se lo spettro della malattia sembra ormai lontano, la cantante ha deciso di parlare di nuovo della malattia. “I miei capelli non saranno più biondi. Dopo l’operazione subita, i medici mi hanno sconsigliato di tingermi”, ha detto a Il Corriere della Sera in questi giorni, “mi sono presa la libertà di metterli a riposo. E adesso che penso alle ore risparmiate dal parrucchiere sono tentata…”. Forse non sarà mai più bionda, adesso è impossibile da dire. Quello che è certo è che Emma sa di aver messo gli ammiratori al primo posto. Questo però non vuol dire scendere a compromessi con se stessa. “Non mi piace trattare il pubblico come un gregge”, dice, “offro la verità e in cambio sono libera. Così se una mattina mi sveglio e quello che faccio non mi va più, il pubblico non si sente tradito. La gente non è più abituata alla verità”.

