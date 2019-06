Rose Hanbury tra William e Kate Middleton?/ Messaggio in codice della Duchessa

Aria di crisi tra Kate Middleton e il Principe William per colpa di Rose Hanbury che è già stata definita la nuova Camilla? La Duchessa, ospite della trasmissione per bambini Blue Peter, in onda sulla CBBC, avrebbe lanciato un messaggio in codice al marito. Nel corso della trasmissione, la Duchessa si sarebbe dedicata al giardinaggio e all’improvviso raccogliendo un mazzolino di fiori che, in Inghilterra sono conosciuti come sweet William e che sono il simbolo di fedeltà e lealtà. Dalla casa reale inglese non arriva nessun commento ufficiale ai rumors che circolano intorno alla bellissima famiglia di Kate e William che, dietro l‘apparenza serenità, starebbe attraversando un momento complicato. La Middleton, da parte sua, resta elegante e impeccabile in tutte le sue uscite non tradendo nessuna emozione (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ROSE HANBURY, PER I TABLOID E’ LA NUOVA CAMILLA

Rose Hanbury è la nuova Camilla Parker Bowles? Se lo chiedono in tanti, Oltremanica, soprattutto quelli che temono di vedere Kate Middleton nelle vesti di una nuova sfortunata Lady Diana? Il parallelismo è nato dalle voci che vogliono l’ormai ex amica della Duchessa di Cambridge come molto interessata al principe William. Le indiscrezioni su una lite furibonda tra le due hanno occupato per settimane le pagine dei tabloid ma se prima c’era il fatto che Rose fosse sposata con David Rocksavage a tenere a freno i pettegolezzi, adesso che l’unione tra i due scricchiola sono in tanti a pensare che dietro la loro crisi possa essersi trasformata da amabile vicina di casa di campagna a incubo di Kate, destinata secondo alcuni a sostituire Lady D non soltanto nel cuore degli inglesi ma anche in quanto a vicende personali.

ROSE HANBURY TRA WILLIAM E KATE MIDDLETON?

Se le voci attorno a Rose Hanbury negli ultimi tempi si sono intensificate lo si deve al fatto che la marchesa di Cholmondeley è stata avvistata da molto tempo senza fede al dito. Una fonte anonima citata dal Sun ha motivato spiegato la crisi tra lei e David Rocksavage con molta chiarezza:”Troppa differenza di età e interessi diversi”. La nuova “Camilla”, così definita per il riferimento alla donna che si miste tra Diana e il principe Carlo, ha messo nel mirino William? Ovviamente si tratta di voci per il momento infondate, che dal palazzo reale non intendono in alcun modo legittimare e per questo evitano accuratamente di smentire preferendo lasciar parlare i fatti. E cosa dicono i fatti? Dicono che William e Kate sembrano affiatati come il primo giorno, la loro prole cresce e non sembra esserci nessuna nube all’orizzonte in grado di guastare il loro amore.



