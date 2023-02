Rose Villain, chi è Rosa Luini/ Dal singolo Bundy insieme a Guè Pequeno a Sanremo

ROSE VILLAIN, OGGI DUETTO CON ROSA CHEMICAL

America di Gianna Nannini, è il brano che Rose Villain canterà con Rosa Chemical nella serata di venerdì dedicata alla cover del Festival di Sanremo 2023. Una collaborazione tra due artisti non convenzionali che donerà al brano una nuova cifra stilistica. Tra il rock dissacrante di Rose Villain e il rap di Rosa Chemical, il brano assumerà dei connotati diversi e più moderni per avvicinarsi al pubblico più giovane.

Lontani da ogni cliché e stereotipo, i due artisti non hanno mai collaborato in precedenza ma possiedono ma sono animati dalla stessa voglia di trasgredire e rifiutare ogni genere di pregiudizio. Il brano di Gianna Nannini è un inno alla libertà e alla dignità di tutte le persone, in particolar modo degli ultimi ed emarginati e ben si sposa con l’ideologia dissacrante che accomuna i due giovani artisti. Rap e rock formano il connubio ideale, perfetto per attirare i giovanissimi fan.

ROSE VILLAIN A SANREMO 2023: SFOGARE TRISTEZZA E MALINCONIA

Rose Villain, il cui vero nome è Rosa Luini, è nata a Milano ma a soli 18 anni si trasferisce a Los Angeles, dove si diploma al Conservatorio di musica contemporanea. Nel 2020 debutta in Italia incidendo il singolo Bundy insieme a Guè Pequeno. Il nuovo volto femminile dell’hip hop italiano ha le idee molto chiare, infatti, ha dichiarato ai microfoni di Radio Deejay che il 2023 sarà l’anno in cui le donne diventeranno protagoniste come gli uomini. Il suo nuovo album Radio Gotham è proprio un inno al girl power, al desiderio di emancipazione e libertà. Nell’album, l’artista ha esplorato tutti i generi, ma afferma che il nuovo pop è l’hip pop.

La musica, per Rose Villain è una maniera per sfogare la tristezza e la malinconia ed il suo è un modo di esprimersi quasi sussurrato, perché dietro le luci e i lustrini c’è un mondo inesplorato. La cantante, che vive e lavora a New York, pur tornano in Italia, quando le è possibile, non ha in programma nessun tour promozionale nei prossimi mesi.











