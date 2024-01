Rosella Sensi: “La rottura tra Ilary e Totti? Mi dispiace tantissimo”/ “Coppia bellissima, non mi aspettavo”

Rosella Sensi parla della fine della storia tra Ilary e Totti: “Non me lo aspettavo”

Rosella Sensi, presidente della Roma dal 2008 al 2011, è intervenuto sul divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ai microfoni de La volta buona di Caterina Balivo, l’imprenditrice ha dichiarato: “Mi dispiace tantissimo. Non mi aspettavo questa notizia quando è uscita. Mi è dispiaciuto per entrambi, per i tre ragazzi perchè era una famiglia bellissima .”

E ancora: “Erano due persone che con i loro caratteri si compensavano. Credo sia fondamentale per un uomo e una donna avere due caratteri apparentemente diversi per compensarsi poi nei vari problemi della vita, nella gioia e nei dolori. Mi è dispiaciuto…tanto. Non entro nel merito di quella che sono le loro decisioni, però, vedendoli insieme non ci avrei mai pensato.”

Sensi e il rapporto con Francesco Totti: le sue parole

Rosella Sensi, ospite a La volta Buona di Caterina Balivo, ha ricordato il padre Franco Sensi, patron della Roma, venuto a mancare nel 2008. Durante il funerale del padre, la figura di Francesco Totti è stata fondamentale per lei: “Mi sono aggrappata a lui, inconsapevolmente quella volta mi è stato di grande aiuto perchè avevo paura di perdere mia figlia.”

“Ero tra il dolore e la disperazione e lui era lì con me come tante altre volte” ha affermato Sensi che ha poi parlato dell’addio di Totti alla Roma: “Quel giorno non sono voluta andare per altri motivi, perchè non condividevo le decisioni della precedente proprietà, di come aveva trattato Francesco. Lo dissi anche a Ilary, però da casa piangevo disperata. Ho pianto tanto per lui. “

