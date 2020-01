ROSETTA FALZONE/ Video, casalinga 61enne trionferà ad All Together Now?

Si può aspirare ad un futuro nella musica a 61 anni anche senza avere una carriera alle spalle? Rosetta Falzone, finalista di All Together Now, ne è la prova vivente. Il talento non sbiadisce con l’età e la signora catanese lo ha dimostrato di puntata in puntata, arrivando a conquistare un posto per l’ultimo atto dello show musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax giunto alla sua seconda edizione. Ma chi è Rosetta Falzone? Per definirla ad un primo sguardo, scegliamo di utilizzare le parole – rivelatesi poi troppo affrettate – dell’ex Articolo 31: “Sembra la ‘sciura’ che incontri col carrello della spesa che ti dice dell’ultima volta che le hanno rubato la pensione. Ma dove vuole andare?“. La risposta alla domanda provocatoria di J-Ax è arrivata non solo da Rosetta, ma anche da tutte le mani alzate dei giurati che hanno premiato il suo innegabile talento: con il punteggio massimo di 100, Rosetta si è assicurata così la finale. E ora chi lo ha detto che la siciliana debba accontentarsi di questo risultato?

ROSETTA FALZONE AD ALL TOGETHER NOW

Sul fatto che Rosetta Falzone rappresenti la sorpresa più grande della seconda edizione di All Together Now non ci sono grandi dubbi. Del resto è stata la stessa padrona di casa, Michelle Hunziker, ad eleggerla come tale dopo l’esibizione che è valsa alla 61enne il pass per la finale. Queste le parole pronunciate al riguardo dalla conduttrice elvetica: “Rosetta sei proprio quello che si dice un effetto sorpresa. Hai spiazzato via tutto con la tua voce e con la tua carica”. L’interpretazione di “A natural woman” ha fatto ricredere lo stesso J-Ax, che non a caso dopo l’esibizione ha ammesso: “Hai presente Mission Impossible quando Tom Cruise si toglie la maschera ed è qualcun altro sotto? Come se avessi visto Aretha Franklin togliersi la maschera e sotto c’era mia madre”. Rosetta, col suo modo di fare umile, ha conquistato tutto il pubblico di Canale 5, oltre al muro dei giurati:“Sono arrivata qui per caso, proprio perché mi ci hanno buttato gli amici. Ho fatto la mamma, sono anche nonna. Quindi ho un po’ abbandonato questa mia passione. Oggi sono venuta per me. Se dovessi vincere 50mila euro? C’è tanto da fare con la famiglia“. Chissà se Rosetta Falzone riuscirà a completare il suo capolavoro e a meravigliare ancora nella finale di All Together Now in onda oggi, giovedì 2 gennaio, su Canale 5.

