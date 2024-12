Rosita Celentano ha un nuovo fidanzato? L’amore sembrerebbe essere tornato a bussare al cuore della figlia di Claudio Celentano e Claudia Mori, visto che da tempo si vocifera di un nuovo misterioso uomo nella sua vita. Per la figlia d’arte dopo cinque anni di singletudine c’è un nuovo fidanzato che le fa battere il cuore e a rivelarlo a sorpresa è stata proprio Rosita pubblicando una serie di scatti del tutto inediti sui suoi profili social. La figlia di Adriano Celentano ha pubblicato una foto con un misterioso uomo descrivendolo solo come “un vicino di casa” e senza fornire ulteriori dettagli. L’uomo in questione si chiama Josè ed è seguito sui social anche da Alessandra Celentano, cugina di Rosita.

Asia Argento e Rosita Celentano, furiosa lite a ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’/ “Sei una rompica*zo"

Due foto quelle postate da Rosita Celentano in compagnia del vicino di casa Josè sono bastate per far scoppiare il gossip con diversi settimanali che hanno diramato la notizia parlando di nuovo amore e nuovo fidanzato. Ma è davvero così?

Rosita Celentano è innamorata? Spunta la foto con un nuovo fidanzato sui social

“Vedo lo stesso ‘orizzonte’ di Alessandra” – ha scritto Rosita Celentano a corredo dello scatto in compagnia del misterioso fidanzato Josè. Cosa significa? Che messaggio si nasconde dietro questo orizzonte che peraltro include anche la cugina Alessandra Celentano? Diversi mesi fa dalle pagine del settimanale Chi, la figlia di Adriano Celentano aveva parlato della sua vita privata e sentimentale smentendo di essere innamorata e dichiarandosi single da anni. Successivamente ospite di Maria De Filippi, invece, ha quasi ritrattato scherzando sulla vita privata e tirando in causa anche la cugina, la maestra Alessandra Celentano. Dettagli che non sono passati inosservati ai più curiosi e attenti alimentando ancora di più il gossip su un possibile nuovo fidanzato nella sua vita.

Rosita Celentano: "Mio padre Adriano? A meraviglia"/"Avrei voluto adottare un bambino ma poi..."

Possibile che Josè sia il nuovo fidanzato di Rosita Celentano? Al momento non è dato sapere di più, visto che l’uomo ha un profilo Instagram privato ed è difficile scoprire ulteriori dettagli sulla sua vita. In passato la figlia di Celentano è stata legata a Mario Ortiz, ex compagno con cui è stata per sei anni.