Rosita Celentano “Alessandra? Legame fortissimo tra noi”/ “Papà Adriano e suo padre…”

Sorpresa di Rosita Celentano per la cugina Alessandra a Verissimo. “Non vedo l’ora di dire tutte le cose che non vuoi si sappiano. Ti diverti a fare sfide che per ora hai vinto solo tu: cioè fotografarsi mentre si starnutisce. Ma non ho dato gli scatti”, ha detto la figlia di Adriano Celentano in un video messaggio per la coach di Amici.

Poi Rosita Celentano si è fatta seria: “Noi abbiamo un legame fortissimo con lei. Quando ci troviamo tutti a casa, lui ci fa vedere tutti i filmini e poi ci vede piangere a dirotto”. Rosita Celentano ha svelato una delle doti di famiglia che ha la cugina Alessandra: “È quello di saper ironizzare su tutto. I nostri genitori ci hanno insegnato a non prenderci sul serio”.

La replica di Alessandra Celentano alla sorpresa di Rosita

Nella video sorpresa per Alessandra Celentano la cugina Rosita ha parlato del loro rapporto, che va oltre la parentela: “Ci vogliamo molto bene, anzi io da tutta la vita vengo sedotta e abbandonata da mia cugina. Volevo vivere e lavorare con lei, abbiamo tante cose da fare ancora…”. Al termine del filmato, anche Alessandra Celentano ha voluto dire la sua a Verissimo: “La nostra famiglia è molto legata, sentiamo molto questo bene profondo tra di noi, in particolare io e lei andiamo molto d’accordo. Ci sentiamo sempre, siamo più che amiche. Condividiamo tutto. Spesso abbiamo dei momenti di tristezza ricordando cose del passato”.

