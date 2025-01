Personaggio televisivo più che noto, reduce da esperienze tra cinema e musica e soprattutto figlia d’arte. Stiamo parlando di Rosita Celentano, oggi affermata conduttrice ma che in soprattutto in passato ha avuto una carriera particolarmente diversificata. Forse non tutti ricorderanno gli esordi nel mondo del cinema della figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori; era il 1975 e proprio sul set con i genitori per il film Yuppi du muoveva i primi passi nel settore.

Di pari passo con il sogno della recitazione, con due genitori del calibro di Adriano Celentano e Claudia Mori, non poteva che assecondare anche una spiccata passione per la musica. Diversi album pubblicati negli anni da parte di Rosita Celentano, senza però trovare il meritato spazio che forse avrebbe meritato. Seppur non in gara, ha però avuto modo di prendere parte alla kermesse canora per antonomasia: Sanremo. Nel 1989 figurava infatti tra le co-conduttrici, tornando poi nel 2013 proprio per realizzare una reunion della sua prima apparizione all’Ariston.

Come anticipato, Rosita Celentano ha cementato negli anni la sua credibilità come conduttrice passando in rassegna diversi programmi anche ideati da lei. Una curiosità riguarda però sempre l’ambito della recitazione; a qualcuno sarà forse sfuggita una sua comparsa dei primi anni 2000 nella soap opera più nota e longeva di sempre, Beautiful.

Per quanto concerne la vita privata di Rosita Celentano non ama raccontarsi nel dettaglio ma, in un’intervista di alcune settimane fa a Verissimo, decise di rivelare un retroscena choc a proposito di una relazione tossica vissuta in passato. “Mi domandavo com’ero potuta finire in una relazione così dove non riuscivo a sganciarmi e lì ho capito quando a volte le donne si fanno incastrare da relazioni veramente tossiche”. Parlava così la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori nel salotto di Silvia Toffanin, per poi aggiungere: “Non mi ha messo le mani addosso perchè io ho detto che bastava uno schiavvo e avrei rovinato lui e la sua famiglia… Non so se ero innamorata ma non riuscivo a venire via, è durata 3 anni.

