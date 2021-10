Rosmy la nuova fidanzata di Marracash/ Ecco chi è la donna che ha sostituito Elodie

Marracash e Elodie si sono lasciati? La nuova compagna del rapper milanese si chiama Rosmy ed è una cantante anche lei. Da tempo sulla coppia circolano diversi rumors in merito alla separazione tra Marracash e Elodie soprattutto dopo che la cantante è stata paparazzata in compagnia di Davide Rossi, un modello di Armani, e adesso Dagospia ha lanciato la notizia, non ancora smentita, su chi potrebbe essere la nuova fiamma del rapper: Rosmy, nome d’arte di Rosamaria Tempone. Dagospia informa che della loro relazione “ne parla già tutta Milano” anche se al momento non c’è stato ancora il primo scatto che li ha immortalati insieme.

Rosmy è una cantautrice che da tempo gravita nel panorama musicale italiano ed è l’ultima erede dei Trichitella, una famiglia di musici che hanno portato in tutto il mondo la tradizione dell’arpa viggianese. La sua voce è stata protagonista in diversi spettacoli teatrali, tra cui alcuni Festival Italiani con Moni Ovadia, Fioretta Mari, Francesco di Giacomo e nel 2016 ha vinto il premio Mia Martini “Nuove proposte per l’Europa 2016” e il premio per il miglior brano radiofonico.

Rosmy e Elodie si sono già incontrate

Rosmy ed Elodie si sono incontrate al Festival Show di Jesolo e Mestre, entrambe nello stesso cast di un concerto, inoltre la cantante è stata anche attrice nel film Donne Lucane di Nevio Casadio e ha partecipato all’interno del videoclip musicale di Marco Mengoni per il singolo Parole in Circolo.

La storia tra Elodie e Marracash potrebbe davvero essere giunta al capolinea, soprattutto dopo che durante un’intervista a Vanity Fair la cantante aveva detto sulla sua relazione: “È stimolante e faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera, lui è come se scrivesse con il sangue”.

