Ross McCall, fidanzato Alessandra Mastronardi/ “Mi fa sentire protetta e al sicuro”

Ross McCall è il compagno di Alessandra Mastronardi, l’attrice ospite della nuova puntata di “Domenica In”. Una storia d’amore importante quella tra l’attore scozzese e l’ attrice de L’Allieva che insieme formano una coppia bellissima e innamorata nonostante la differenza di età. In realtà l’età non è mai stata un problema per la coppia, anzi l’attrice ha sempre precisato di essere interessata ad uomini più grandi. Ross, infatti, ha 43 anni circa dieci anni più di Alessandra Mastronardi. Molto famoso in patria, McCall è un attore famoso per aver recitato in diverse serie televisive e film di successo come “Band of Brothers – Fratello al fronte” e “White Collar”. La scintilla tra i due è scoppiata poco dopo la fine della storia d’amore tra la Mastronardi e Liam McMahon, attore irlandese per cui la nostra attrice si era anche trasferita a Londra. Qualcosa però è andato storto, visto che poco dopo proprio sul set cinematografico di “Us” la Mastronardi ha conosciuto Ross. Un vero e proprio colpo di fulmine per la coppia che oggi è più innamorata che mai.

Chi è Ross McCall, il compagno di Alessandra Mastronardi

Classe 1976, Ross McCall è un attore irlandese molto conosciuto in patria e non solo. Sin da ragazzino ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione debuttando a soli 13 anni nel videoclip “The Miracle”, canzone di Freddie Mercury e Queen. Successivamente a soli 21 anni ha ricoperto il ruolo di protagonista nella serie per bambini “The Return of the Borrowers”. Poi la grande occasione prima con “Green Street” e poi con “White Collar”, la serie televisiva statunitense creata da Jeff Eastin. Prima di Alessandra Mastronardi, l’attore è stato legato all’attrice Jennifer Love Hewitt incontrata sul set di “Ghost Whisperer”. Un amore importante quello con l’attrice americana al punto che i due stavano pensando al matrimonio, ma improvvisamente è stata proprio la Hewitt a far saltare tutto. Poi è arrivata nella sua vita Alessandra Mastronardi che parlando del compagno ha detto: “Ross ha 10 anni più di me, ma io ho sempre avuto fidanzati più grandi, sono attratta dagli uomini più maturi. Lui mi fa sentire protetta e al sicuro. Viviamo insieme e a casa si mangia italiano. Dovevo venire a Londra per mettermi a cucinare, a Roma mangiavo sempre dai miei”.



