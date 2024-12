Rosella Barattolo è la compagna di Claudio Baglioni, il popolare cantautore romano annoverato fra gli esponenti di maggior successo commerciale della musica leggera italiana. Una bella relazione quella nata tra i due che sono legati dal 1987, anno in cui la voce di “Questo piccolo grande amore” ha conosciuto la donna con cui è tornato a credere all’amore. Claudio Baglioni, infatti, era reduce dal matrimonio naufragato con la moglie Paola Massari quando ha incrociato la bella Rossella Barattolo con cui nel corso degli anni ha intrecciato non solo la vita privata, ma anche quella professionale. La Barattolo, infatti, è diventata la sua manager anche se la coppia è uscita allo scoperto solo non 2008, anno in cui è stato ufficializzato il divorzio del cantante dalla ex moglie.

Claudio Baglioni, chi è: "Il ritiro a breve, voglio lasciare da vincitore"/ "Faccio gli ultimi giri"

Inizialmente la storia tra Rosella Barattolo e Claudio Baglioni non è stata accolta molto bene dai fan divisi su questo nuovo sentimento considerando che il cantautore romano usciva dal divorzio con la madre del figlio Giovanni. Nonostante le critiche, i due hanno sempre creduto nella forza del loro sentimento.

Rosella Barattolo su Claudio Baglioni: “è un uomo tranquillo, sereno e pieno di pace”

Proprio Rosella Barattolo, la compagna di Claudio Baglioni, dalle pagine del Times of Malta ha parlato così dei sentimenti che la legano al popolare artista romano: “quando ho incontrato Claudio, lui era un libro chiuso; un introverso”.

Claudio Baglioni, chi è: ex moglie e figlio/ Il matrimonio con Paola Massari, poi la nascita di Giovanni

Lei estroversa e diretta si è ritrovata a confrontarsi con un uomo molto schivo e riservato nonostante la sua fama a livello nazionale. Questa differenza caratteriale ha permesso ad entrambi di conoscersi in maniera del tutto naturale costruendo così un rapporto che oramai funziona da più di 30 anni.