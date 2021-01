Rossella Brescia torna in tv ospite della nuova puntata di “Affari Tuoi (Viva gli sposi)!“, il varietà di successo condotto da Carlo Conti il sabato in prima serata su Rai1. La conduttrice radio-televisiva e insegnante di danza ha svelato il segreto per essere felice durante un’intervista rilasciata a Ohga: “che sia in cucina, che sia nella vita, che sia in amore, che sia nel lavoro, la ricetta della felicità sta nel rispetto degli altri. Perché se sei costante nel tuo essere in questa maniera, prima o poi gli altri lo capiscono e ti prendono come esempio”. La ex ballerina ha dedicato buona parte della sua vita alla danza, la sua più grande passione conquistando la grande fama e popolarità. Da allieva a ballerina fino alla carriera di insegnante; un percorso importante che la Brescia ha sintetizzato così: “è fatica, ma quando c’è la passione, il tempo passa anche velocemente”.

Rossella Brescia: “Luciano Cannito? E’ come se fossimo già sposati”

Tutti ricorderanno Rossella Brescia per il suo ruolo di insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Bellissima da togliere il fiato, Rossella in passato ha posato anche per un calendario sexy, anche se a distanza di anni ha confessato: “forse mi sono pentita”. In realtà grazie a quel servizio fotografico è riuscita a realizzare una grande sogno: “ho conosciuto Alessandra Ferri, che era il mio mito, perché ha scattato suo marito. Le mie condizioni erano: o c’è lui o non si fa, è veramente un fotografo pazzesco”. La bellezza di Rossella Brescia è stata quasi sempre associata a quella di Maria Grazia Cucinotta; una somiglianza di cui la conduttrice e insegnante di danza è consapevole, ma precisa: “non penso che mi abbia aiutata. Mi avevano notato perché facevo parte di un corpo di ballo di una trasmissione e assomigliavo alla Cucinotta, ma direi di no. Maria Grazia è un’amica, ma la ammiravo molto anche quando non la conoscevo: mi ha sempre fatto piacere e ci facciamo sempre un sacco di risate su questa storia”. Infine parlando della sua vita privata, la Brescia sul matrimonio ancora non celebrato con il compagno Luciano Cannito precisa: “è come se fossimo già sposati”.



