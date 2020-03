ROSSELLA BRESCIA/ “Pentita del calendario sexy. Su Luciano Cannito…” (Vieni da me)

Rossella Brescia e Luciano Cannito quando si sposeranno? «E’ come se lo fossimo! Ho già dato col bel vestito… (ride, ndr). Sicuramente, se dovesse succedere, succederebbe una cosa molto intima e carina». La ballerina ai microfoni di Vieni da me è poi tornata sul calendario sexy del 2004: «Sì, forse mi sono pentita ma ho conosciuto Alessandra Ferri, che era il mio mito, perché ha scattato suo marito. Le mie condizioni erano: o c’è lui o non si fa, è veramente un fotografo pazzesco». Poi sul momento più difficile della mia sua: «Ce ne sono tanti, ho vissuto come un trauma il lasciare la mia famiglia per venire a Roma. Poi la prima separazione (con Roberto Cenci, ndr), che è sempre molto difficile: c’è sofferenza da tutte le parti. Ora l’ho superato, perché siamo molto amici: è la cosa più bella che possa augurare. Come ci siamo riusciti? Quando ci sono il rispetto e l’educazione si può arrivare ovunque». Infine, è mai ricorsa alla Chirurgia estetica? «No, ma la farei volentieri (ride, ndr): no, ho paura. Il mio naso non è piccolino… Ci ho sempre pensato ma non ce la faccio». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

ROSSELLA BRESCIA: “NON MI PERDONERO’ MAI I TRENI CHE HO LASCIATO PASSARE”

Rossella Brescia oggi ospite a Vieni da me: la ballerina si è raccontata a tutto tondo nel salotto di Caterina Balivo. L’intervista parte proprio dalla danza: «Paura di non poter ballare come prima? Più che una paura, è una presa di coscienza. Uno deve viversele così, è chiaro che il tempo passa e che il corpo cambia, ma si possono fare altre cose. C’è uno splendido esempio di Alessandra Ferri». E cosa non si perdonerà mai la Brescia? «Non mi perdonerò mai i treni che ho lasciato passare, che non ho preso perché ho preso decisioni diverse da quelle che avrei voluto prendere. Per amore, ad esempio. Il cinema è una mia grande passione ma ho rifiutato diverse cose, oltre a Tornatore penso a Francesco Nuti. Perché? L’amore: ho scelto di non creare tensioni nella storia d’amore. “Ragazzinate” che si fanno».

ROSSELLA BRESCIA OSPITE A VIENI DA ME

Rossella Brescia ha poi parlato del rapporto con Maria Grazia Cucinotta: «Se mi ha favorito questa somiglianza? Non penso. Mi avevano notato perché facevo parte di un corpo di ballo di una trasmissione e assomigliavo alla Cucinotta, ma direi di no. Maria Grazia è un’amica, ma la ammiravo molto anche quando non la conoscevo: mi ha sempre fatto piacere e ci facciamo sempre un sacco di risate su questa storia». Poi sulle maldicenze: «Quando ero piccolina sì, tante: con le donne è sempre tanto facile. Ero diventata anche omosessuale secondo alcuni, ma non era così. Ogni motivo c’era sempre un motivo per cui io stessi lavorando. Poi spero di aver fatto capire tutto l’amore che ho per lo studio e per questo lavoro».



