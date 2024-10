Il cuore di Ivano Michetti dei Cugini di Campagna batte da sempre per la moglie Rossella. Incontrata per la prima volta nel 1973, Ivano e la sua dolce metà hanno vissuto come tutte le coppie alti e bassi ma non si sono mai lasciati. La moglie ha ricoperto un ruolo fondamentale per la guarigione di Ivano dopo l’ictus che lo aveva colpito qualche anno fa. A Ballando con le stelle 2024, dove il cantante è in gara, ricorda quei momenti terribili e quello spiraglio di luce divampato dalla moglie. “La vidi e mi disse ‘tu Ivano dovrai alzarti e camminare per fare la fisioterapia, lei si voltò e poi non l’ho più vista”, racconta commosso Ivano, ricordando quel giorno in cui cadde a terra e perse i sensi per via dell’ictus.

Era il 2021 quando l’artista è stato colpito da un ictus e oggi, fortunatamente, può ricordare il malore in buone condizioni di salute, ringraziando la moglie che è sempre stata al suo fianco. Tutto tra loro cominciò all’inizio degli anni settanta, quando i Cugini erano sulla cresta dell’onda con Anima mia. Da quel primo incontro è iniziata una grande storia d’amore.

Il ricordo choc di Ivano Michetti: “Ictus? Mia moglie fu la mia Madonnina…”

Proprio a Ballando con le Stelle 2024, Ivano Michetti ha ricordato quanto sia stato decisivo il legame con sua moglie Rossella per rialzarsi e lottare con tutte le sue forze. “Quelle parole erano le parole che mi disse la mia madonnina, ho avuto fede, mi hanno aiutato e mi sono alzato in piedi… ho fatto un passo e mi sono girato”, racconta emozionato Ivano.

Il suo aneddoto, inevitabilmente, finisce per emozionare tutto il pubblico in studio e anche la giuria che giustamente tributa l’artista con un dolcissimo applauso. “Lo trovai al bordo del letto, incosciente ma cosciente, capiva e non capiva”, aveva invece detto a proposito del malore Rossella, che fu tempestiva nel chiamare i soccorri, di fatto salvando la vita al marito.