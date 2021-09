Rossella Corona, mamma Manuel Bortuzzo/ “Sta facendo il tifo per te da casa”

La nuova puntata del Grande Fratello Vip si apre con un toccante riassunto dei primi giorni vissuti da Manuel Bortuzzo e con una commovente sorpresa che arriva da suo padre Franco. L’uomo è in Casa per un incontro con suo figlio ma, a seguirlo da casa, c’è sua mamma Rossella Corona. La donna è molto riservata, tanto che è difficile vederla in Tv. Le rare volte che è apparsa è stato per elogiare la grande forza e determinazione di suo figlio. Come quando ha rivelato che le prime parole di Manuel, risvegliatosi dopo la sparatoria, sono state “Fatti coraggio mamma, mi riprenderò”.

Rossella Corona, il tifo per il figlio Manuel Bortuzzo

È proprio Franco Bortuzzo, entrando nella Casa del Grande Fratello Vip, a svela che la donna sta facendo un grande tifo da casa per il suo ragazzo: “La mamma è inutile che ti racconto cosa sta facendo davanti alla televisione.”, le parole in diretta su Canale 5. La donna potrebbe però entrare nella Casa nel corso delle prossime settimane, per fare una nuova grande sorpresa a Manuel Bortuzzo in questa bella avventura televisiva.

